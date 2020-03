De schoenen trends voor lente zomer 2020 zijn creatief! Nooit was het aanbod zo gevarieerd. Dit is de top 5 schoenen (en laarzen) van nu.

De tijden dat je elke morgen trouw in je sneakers stapt zijn voorbij. De schoenen trends voor lente zomer 2020 doen een (groot) beroep op onze creativiteit. We gaan weer over schoenen (en laarzen) nadenken. En variëren op het thema. Niet bij elke outfit past (meer) een sneaker, ook al mag je die natuurlijk altijd nog dragen. Tijdens de Milan Fashion Week afgelopen februari gaven we onze ogen goed de kost. We stelden een top 5 schoenen (en laarzen) voor je samen. Deze top 5 schoenentrends geldt vooral voor het voorjaar 2020. Met sommige trends kun je nu gelijk al aan de slag, net zoals de fashionista’s.

Top 5 schoenen trends voor voorjaar 2020

1. Hoge sandaaltjes met enkelbandjes (voor degenen die de kou willen trotseren – je kunt ze trouwens ook met sokken of kniekousen dragen)

2. Zware, zwarte (derby)schoenen met track zolen/combat boots (supercool voor nu!)

3. Witte laarzen met hak in jaren ’70 stijl (een goed alternatief zijn de jaren ’70 afzaklaarzen)

4. Gewatteerde en gevlochten sandalen, zowel hoog als laag, in Bottega Veneta stijl (wederom voor degenen die de kou willen trotseren)

5. Klassieke hoge laarzen met hoge hak en al dan niet dierenprints (supervrouwelijk en altijd goed maar aanmerkelijk minder comfortabel dan je sneakers).

Daarnaast zagen we ook platte muiltjes, orthopedische sandalen, ballerina’s met vierkante neuzen, pumps met kitten heels en pumps hoge hakken, (tuttige) mocassins en mary janes.

Op z’n retour zijn sneakers, soklaarsjes en (wat ons betreft) netschoenen (die hebben we nu wel gezien!).

Maar nogmaals… wij geven je enkel een beeld van de modetrends. Het is niet de bedoeling dat je ze blindelings volgt. Draag vooral wat jij wilt! Trends zijn er om te interpreteren. Kies die dingen die bij jouw persoonlijkheid en stijl passen.

