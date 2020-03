De leukste ideeën doe je tijdens de modeweken op straat op. Streetstyle is een hit, en iedereen doet enorm zijn (haar) best om up-to-date op de proppen te komen. Tijdens de Milan Fashion Week in februari zagen we weer ontzettend leuke dingen voorbijkomen. Hieronder 3 ideeën volgens de allernieuwste modetrends voor lente 2020. Leuk om mee te experimenteren. Fashion lovers, opgelet!

#1 Combineer (nep)leer met (nep)leer

Leer op leer is dé modetrend van het moment. Je hoeft maar een grote modeketen binnen te lopen en je loopt tegen (nep)leren items in de mooiste kleuren aan. Voor een up-to-date look combineer je verschillende (nep)leren items met elkaar. Dat mag kleur op kleur zijn maar er mag ook een licht nuance verschil in zitten. Het is een hele leuke trend om mee te experimenteren. Kijk ook eens in je kast wat je qua (nep) leer nog hebt hangen. Wellicht kun je daar ook spannende combi’s mee maken.

P.S.1 Een tweede modetrend in deze look is de bermuda: bermuda’s zijn hot (maar daar zullen we nog wel even mee moeten wachten tot later in het seizoen).

P.S.2 Een derde modetrend in deze look is de lange trench coat. Trenches zijn hot!

P.S.3 We weten van geen ophouden… maar kijk ook even naar de schoenen. Dit soort veredelde slippers – ze worden wel ‘tongue shoes’ genoemd, worden een zomerhit!

#2 Track zolen!

Schoenen en laarzen met track zolen en een zekere ‘Matrix’ feeling gaan we ook dit komende voorjaar dragen. Ze zijn natuurlijk ideaal voor ons Nederlandse klimaat. Op deze foto zie je halfhoge laarzen in een technisch materiaal, maar je hebt ze ook in het (nep)leer. Weer eens wat anders dan je sneakers, en bovendien waterproof! Je kunt ze nagenoeg overal onder dragen, zelfs onder rokken en jurken!

#3 Blazer in je spijkerbroek

Tegenwoordig gaan we maar wat creatief met klassieke blazers om. Afgelopen winter droegen we onze jasjes met een stoere riem erover heen. Nu mag je je blazer zelfs in je spijkerbroek dragen! Wel even het grootste/wijdste modelletje uit je kast halen zodat je het jasje er niet in hoeft te proppen. Een goed alternatief zijn de korte blazertjes (ze zien eruit als ‘halve blazers’) die we in de modecollecties voor lente zomer 2020 tegenkomen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en experimenteer met de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Veel modeplezier!

TRENDYSTYLE