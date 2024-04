Rood haar (opnieuw) een grote haarkleurtrend voor 2024

Als we mogen afgaan op belangrijke influencers en socialites dan is vlammend rood haar een grote haarkleurtrend voor 2024.

Haarkleurtrends voor 2024. Rood haar. Meredith Duxbury. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week zetten Meredith Duxbury en Marie Gaguech de trend: rood haar is terug. Vlammend rode lokken zijn dé haarkleurtrend voor 2024. De invloedrijke redheads leverden daar tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2024 2025 die afgelopen februari/maart plaatsvond, met hun opvallende verschijningen het bewijs van.

Meredith Duxbury

Haarkleurtrends voor 2024. Rood haar. Meredith Duxbury. Foto Charlotte Mesman

Beauty addicts zullen Meredith Duxbury, alias de ‘complexion queen of TikTok’, ongetwijfeld kennen. De populaire TikTok-beauty-influencer, met meer dan 16 miljoen followers, is synoniem met haar opvallende rode lokken. Duxbury is open over haar gebruik van cosmetische ingrepen zoals lipfillers. Haar gedurfde benadering van schoonheid heeft haar tot een rolmodel voor velen gemaakt.

Haarkleurtrends voor 2024. Rood haar. Meredith Duxbury. Foto Charlotte Mesman

Wij spotten Meredith Duxbury bij verschillende shows met verschillende glam looks. Meerdere keren droeg ze haar lange vlammend rode lokken los; de ene keer met waves, de andere volumineus geföhnd met slag in de haarpunten. Maar haar meest geslaagde hair look was volgens ons die bij Rabanne. Daar droeg ze haar rode haar in een strakke paardenstaart met een gerafelde korte pony die dan wel fake was (volgens ons) maar ook supercool.

Marie Gaguech

Rood haar. Marie Gaguech. Foto Charlotte Mesman

Een andere redhead waar we tijdens de Paris Fashion Week niet omheen konden, is de Franse singer-songwriter Marie Gaguech, ook wel Le Menestrel genoemd. Zij staat bekend om haar emotionele zang en poëtische teksten, waarin het vaak thema’s als liefde en liefdesverdriet gaat. Haar rode haar is een integraal onderdeel geworden van haar artistieke persoonlijkheid.

Rood haar. Marie Gaguech. Foto Charlotte Mesman

Ook Marie Gaguech waagde zich aan verschillende haar looks. Van grove krullen tot strak uit het gezicht weggetrokken haar met een gevlochten constructie hoog achterop het hoofd tot een vrolijke paardenstaart die bijeen werd gehouden door een fris wit kanten lint.

Zo krijg je een felrode haarkleur volgens de haarkleurtrend voor 2024

Roodharige trendsetters als Meredith Duxbury en Marie Gaguech zijn het een levende bewijs van de blijvende aantrekkingskracht van deze boeiende haarkleur die zoals gezegd ook voor 2024 tot de belangrijkste haarkleurtrends hoort. Hebben Meredith en Marie je geïnspireerd en denk je over een rode haarkleur, dan zijn hier een aantal dingen die je moet weten voordat je eraan begint.

Ten eerste is het belangrijk te weten dat vlammend rood niet altijd even gemakkelijk te verven is, vooral niet als je donker van haarkleur bent. Er zijn vaak meerdere bleeksessies nodig om het haar op te lichten voordat de rode kleur wordt aangebracht. Dit proces kan schadelijk voor je haar zijn. Laat het daarom doen door een ervaren colorist die de conditie van je haar kan beoordelen en de veiligste aanpak kan aanbevelen.

Voor de specifieke tinten van Duxbury en Gaguech zal de colorist waarschijnlijk een combinatie van rode en kopertinten gebruiken om een multidimensionale, vurige rode tint te creëren. Dit kan inhouden dat je een helder, bijna neonachtig rood als basis gebruikt, met subtiele koperen of kastanjebruine accenten die er doorheen geweven zijn om diepte en dimensie toe te voegen.

De colorist kan ook aanbevelen een kleurshampoo en -conditioner te gebruiken om de levendigheid van het rood tussen salonbezoeken door te behouden. Bovendien kan het gebruik van een heat protector en het beperken van hittestyling helpen de kleur te behouden en verdere schade aan het haar te voorkomen.

Weet dat het bereiken en ook behouden van een felrode haarkleur veel onderhoud vergt, omdat de kleur de neiging heeft snel te vervagen. Regelmatige aanpassingen om de vier tot zes weken zijn doorgaans nodig om de kleur er op zijn best uit te laten zien.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS