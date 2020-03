Kapseltrends lente zomer 2020. Stoer kort kapsel

Vandaag hebben we een stoer kort kapsel voor je! Je maakt er een statement mee. De donkere haarkleur is bovendien helemaal in lijn met de haarkleurtrends voor lente zomer 2020.

Eén van de stoerste modellen die we tijdens de modeweken op de internationale catwalks zien (en backstage tegenkomen), is het Amerikaanse topmodel Isabella Emmack. Sinds we haar leerden kennen – dat is nu alweer heel wat jaartjes terug -, draagt dit model haar haar kort.

Backstage bij de modeshow van Blumarine voor lente zomer 2020 in Milaan liepen we Isabella weer eens tegen het lijf. Anders dan veel andere modellen doet ze niet mee met de haartrends om het haar achter in de nek langer te laten groeien. Ook heeft Isabella geen ‘lange, wapperende bakkebaarden’ zoals dat nu in de mode is. Ze houdt vast aan haar korte, jongensachtige krullenkapsel, iets wat wij wel mogen! Iemand met een eigen persoonlijkheidje, een eigen kapsel, een eigen look.

Isabella’s haar is vrij korte laagjes geknipt, zeker van achteren. In de nek is het bovendien lichtjes opgeknipt, kort en clean. Bovenop het hoofd is het haar langer, ook naar voren toe zodat ze het als een lok of een pony kan dragen.

Isabella heeft van zichzelf krullend haar wat haar kapsel een leuke, mooie beweging geeft. Dit kapsel is dan ook heel geschikt voor als je krullend haar hebt.

De donkere haarkleur is lijn met de nieuwste haarkleurtrends voor lente zomer 2020. Eén van de hotste haarkleurtrends is namelijk nearly black (hierover snel meer). Het voordeel van zo’n kort kapsel als dat van Isabella is dat je gemakkelijk kunt experimenteren met verschillende haarkleuren, ook met een extreme haarkleur als nearly black.

Kortom, Isabella’s kapsel is supercool, een beetje jongensachtig maar toch ook wel weer stijlvol. Helemaal spannend wordt zo’n kapsel als je er een ultravrouwelijke outfit bij draagt, zoals Isabella in de show van Blumarine.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Durf jij voor zo’n stoer hoofd te gaan?

