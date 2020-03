Mocht je de shoppingkriebels voelen, kijk dan eens bij de streepblouses. Het is één van de beste mode-aankopen die je voor lente zomer 2020 kunt doen!

Er zijn aankopen waar je ontzettend blij van kunt worden. Zo kocht ik vorige week een klassieke streepblouse zoals ik die op vele catwalks voor lente zomer 2020 voorbij had zien komen. Ik had niet gedacht dat dit blousje mij zoveel mode-inspiratie zou geven! Streepblouses zijn een huge modetrend voor lente zomer 2020 en ze passen letterlijk overal bij. Power suits krijgen er een frisse uitstraling van. Met neutrals levert een streepblouse interessante contrasten op…

Het is ontzettend leuk om met streepblouses te experimenteren. Combineer ze met een spijkerbroek voor een stijlvolle en lente-achtige feeling. Draag ze onder een jasje voor een frisse kantoorlook. Combineer ze ook eens met felle kleuren zoals geel of rood voor een moderne uitstraling. Of met zinderende specerijentinten voor een eigentijdse hippielook (zoals bij Alberta Ferretti, zie de foto hieronder).

Je kunt ook het voorbeeld volgen van het Italiaanse modehuis Etro dat frisse streeppatronen combineerde met etnische fantasieën zoals paisleys en streepjasjes in warme exotische kleuren. Haal er een groot etnische sieraad bij en je look is helemaal up-to-date. Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens. Wordt jij er ook zo blij van?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE