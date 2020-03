Zin in een kort kapseltje? De allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020 zijn vrouwelijk met langere pony’s en vrolijk springerig haar in de nek. Precies zoals het korte koppie van Nederlands topmodel Britt Ensink!

Over korte kapsels raken wij niet uitgepraat (en over het kapsel van Nederlands topmodel Britt Ensink al helemaal niet!). Britts korte kapseltje is voortdurend in beweging en volgt de haartrends voor lente zomer 2020 op de voet. Sterker nog: ze loopt daar met haar kapseltje op vooruit!

Voor wie Britt Ensink nog niet kent: ze werd voor het modellenwerk gescout op Instagram (zoals dat tegenwoordig vaak gaat). Een modellenbureau had interesse, ze kon direct komen, maar ‘dat haar moest er wel af’. ‘Het is maar haar,’ dacht Britt. Goed gedacht, want ze loopt mooi wel voor de belangrijkste modehuizen. Prada (op 16-jarige leeftijd in 2018), Fendi, Dior, enzovoorts, het kan niet op!

Wij ontmoetten Britt Ensink meerdere malen backstage bij de modeshows in Milaan en Parijs, en volgen haar carrière op de voet. Net zo leuk is het om haar kapseltje te volgen. Britts korte haarcoupe is haar signature!

Vorig seizoen zagen we Britt Ensink nog met een micropony, superrechte bakkebaarden en kort haar in de nek (zie de foto hierboven). Die micropony is nu verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een wat langere voorkant die als een lok of als ‘gordijntjes’ met scheiding fungeert.

Het haar bovenop het hoofd is in lange lagen geknipt en bovendien ook lichter van haarkleur dan de onderlaag. Dit geeft diepte. Ook de bakkebaarden zijn langer en minder scherp geknipt. Hetzelfde geldt voor het haar in de nek dat langer is en wat springerig wordt gedragen. Het is niet echt een ‘matje’ maar het zit er wel tegenaan.

Laten we even wat conclusies trekken: de vormen van de korte kapsels worden zachter, de grooming is minder scherp en het haar in de nek wordt langer!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door dit jonge, veelbelovende Nederlandse topmodel!

TRENDYSTYLE