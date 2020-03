De pony is én blijft een geliefde kapseltrend, ook voor lente zomer 2020. Vergeleken met andere seizoenen zijn de pony’s dit jaar wat langer en ook wat zachter. Curtain fringes (gordijn pony’s) zijn weer terug in beeld, shag pony’s doen het ook nog steeds goed. Choppy bangs zijn hot en voor de durfals zijn er ronde pony’s met een jaren ’70 mood. Keus te over dus!

Als je nog geen pony hebt, maar er wel over denkt, dan begint het bij het lezen van dit artikel vast te kriebelen (we kennen het!). Maar grijp nog niet naar de schaar! Lees eerst even wat je moet weten voordat je aan een pony begint, ongeacht de kapseltrends voor lente zomer 2020. Klik hier

Vraag je nu nog een keer af of je die pony wel echt wilt, want een pony is haat-liefde! Verveel je je en heb je simpelweg zin in verandering, dan zijn dat misschien geen goede redenen om (overhaast) een pony te knippen. Aan de andere kant… haar groeit weer aan :-)

Je wilt het echt? Oké, lees dan verder. We hebben een aantal tips en richtlijnen voor je.

1. Bepaal wat voor soort pony je wilt. Begin niet zomaar te knippen. Bekijk kapselfoto’s en haal de nieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020 erbij voor inspirerende ideeën en een up-to-date pony. Zorg ervoor dat je goed weet wat je gaat knippen.

2. Ga niet met een botte keukenschaar aan de slag. Het beste is natuurlijk een professionele kappersschaar.

3. Bekijk YouTube tutorials. Er zijn legio tutorials die illustreren hoe je zelf thuis een pony kunt knippen. Trek er tijd voor uit om je te documenteren. Voor het gemak zetten we de basis regels voor je op een rijtje:

4. Het eerste wat je doet, is je haar aan de voorkant – dat deel dat je gaat knippen – isoleren. Als je dat goed doet, ben je al een heel eind.

Bepaal hoe breed je de pony wilt hebben. Het is heel belangrijk dat je pony in balans is. De pony moet aan beide kanten op hetzelfde punt eindigen. Je kunt bijvoorbeeld het einde van je wenkbrauwen als meetpunt aanhouden. Het gaat erom dat de pony symmetrisch is.

Bepaal ook hoe ver naar achteren je de pony wilt laten beginnen. Hoe verder naar achteren, hoe dikker je pony. Begin voorzichtig met een niet te dikke pony.



Trek met een kam een lijn van het beginpunt midden op je hoofd richting de zijkanten (bijvoorbeeld richting het einde van je wenkbrauwen). Je haar aan de voorkant is nu verdeeld in een soort driehoek. Die kun je zo smal of breed maken als je wilt. Hoe breder, hoe wijder de pony.

Breng het haar aan de zijkanten van de driehoek naar achteren en zet het met speldjes vast.

5. Hoe je gaat knippen, hangt af van de pony die je wilt. Een beproefde methode is de twist waarbij je de haarlok tweemaal ronddraait en het dan onder de hand die het haar vasthoudt afknipt. Op YouTube wordt dit allemaal fantastisch uitgelegd. Heel belangrijk: houd het haar dichtbij je gezicht (en dus niet naar voren); de hand die je haar vasthoudt, moet je neusbrug raken. Je krijgt dan het beste resultaat en voorkomt verrassingen qua lengte.

Houd er rekening mee dat je de pony altijd moet corrigeren. Calculeer dit in bij het bepalen van de lengte.

6. Wil je voorzichtig beginnen, dan kun je gaan voor een niet al te dikke en niet al te korte pony zoals op de foto hieronder. Hiermee kan er weinig fout gaan.

7. Nog wat richtlijnen voor de verschillende haartexturen:

Pony (bij)knippen in krullend haar: was en droog je haar zodat het natuurlijk valt. Volg bij het bijknippen of perfectioneren van je nieuwe pony de natuurlijke beweging van je haar. Heb je de pony eenmaal geknipt, werk dan de lokken afzonderlijk bij.

Pony (bij)knippen in steil haar: is je haar echt steil, dan kun je het knippen terwijl het nat is omdat het hetzelfde valt als droog haar. Is het niet helemaal steil, knip het dan als het droog is (je riskeert anders een kortere pony dan je wilde).

Pony (bij)knippen in haar met natuurlijke slag: dit is het moeilijkst om het goed te doen. Ook hier is het het beste om je haar natuurlijk te laten opdrogen en om dan de pony te knippen. Houd daarbij rekening met eventuele kruinen. Trek je haar op dit punten niet steil maar volg de natuurlijke beweging van het haar.

Succes ermee!