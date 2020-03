Mode accessoires lente 2020. Hot: lange, fijne kettingen in een V-hals!

Dat de modetrends van extremen aan elkaar hangen, weten we allang. De mode accessoires – in het bijzonder de sieraden trends – voor lente zomer 2020 bewijzen het maar weer eens. Aan de ene kant zien we korte, dikke schakelkettingen die zo zwaar en aanwezig zijn dat je aan eentje meer dan genoeg hebt. Aan de andere kant zien we lange, ragfijne kettinkjes, al dan niet met bedels, die je bij elkaar draagt. Het liefst in een truitje met V-hals of een blousje met een paar open knoopjes.

Doet deze trend je denken aan de laagjes kettingen (gelaagde kettingen) van de afgelopen seizoenen, dan heb je helemaal gelijk. Maar eigenlijk is deze mode accessoire trend nòg leuker, want de laagjes kettingen kwamen in kant-en-klare setjes terwijl we voor lente zomer 2020 allerlei verschillende kettingen met elkaar gaan combineren.

Dus pak je sieradendoos er maar eens bij en leg spannende en vernieuwende combinaties. Speel met verschillende lengtes. Maak er een interessante mix van zoals men dat in de jaren ’70 deed. Kijk ook eens bij je bedels. Misschien heb je zelfs wel kleine dingetjes in huis die het als bedel fantastisch kunnen doen (en die een speciale betekenis voor je hebben). Wees creatief. Speel met lengtes. Haal er kralenkettinkjes bij. Bedenk je eigen persoonlijke mix & match.

