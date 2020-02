OMG! Wordt dit de allernieuwste wenkbrauwtrend voor 2020?

Wenkbrauwen blijven een hot item. Logisch! Ze zijn bepalend voor je gezicht. De visagisten (en Instagrammers) blijven experimenteren met nieuwe wenkbrauwvormen en -technieken. De feathered brow (ook wel ‘veer wenkbrauw’) is al een tijdje in zwang. Backstage bij de modeshow van Stella Jean voor lente zomer 2020 deed make-up artist Michele Magnani van MAC Cosmetics er nog een schepje bovenop. Hij combineerde de feathered brow met een andere actuele wenkbrauwtrends voor 2020. Zelfs Frida Kahlo had hier nooit van kunnen dromen :-)

De basis voor de wenkbrauwen bij de modeshow van Stella Jean is de natuurlijke wenkbrauwvorm van de modellen. Dit is ‘in trend’ met de allerlaatste wenkbrauwtrend waarin je eigen vorm het uitgangspunt is. Verder is de huid door de wenkbrauwhaartjes zichtbaar. Dit is een andere trend die momenteel ‘en vogue’ is. De basis voor Magnani’s wenkbrauwen is dus heel gemakkelijk: jouw eigen wenkbrauwvorm en heel weinig wenkbrauwmake-up.

Wat je wél moet doen voor deze ultra feathered brows?

Allereerst borstel je je wenkbrauwen met een wenkbrauwborsteltje omhoog zodat je dat ‘veeridee’ krijgt. Om deze vorm maximaal te fixeren, gebruikte Magnani – houd je vast! – Spirit Gum, een amberkleurige huidlijm. Je kunt natuurlijk ook een brow gel gebruiken maar met deze lijm wordt de brow look extremer en blijft elke haartje ook echt op z’n plaats zitten (plakken :-)).

Vervolgens check je of, en waar wenkbrauwhaartjes missen. Die vul je in met een wenkbrauwpen. Michele Magnani gebruikte hiervoor Shape & Shade Brow Tint van Mac. Het is heel belangrijk dat je de juiste kleur gebruikt. Verder ga je je wenkbrauwen natuurlijk niet inkleuren (we willen huid zien) maar alleen de ontbrekende haartjes reconstrueren.

Veel plezier met deze wenkbrauwen! Supercool voor een avondje stappen. Toch?

Charlotte Mesman voor Trendystyle