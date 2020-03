Modetrends voorjaar 2020. 3x Leerlooks! Cool, stijlvol, chic

Leer op leer is cool. Leer looks zijn een enorme fashion trend voor lente zomer 2020. Maar laten we ons niet blindstaren op de total leer look…

Leer op leer is één huge modetrend voor lente zomer 2020. Celebs, fashionista’s maar ook de grote modeketens doen er enthousiast aan mee. Het is dan ook wél een ‘Look’ met een hoofdletter. Met (nep)leer op (nep)leer blijf je niet onopgemerkt. Want leer (of fake leer) heeft altijd iets ongewoon stoers, en kan soms zelfs een tikkeltje agressief overkomen. Daarom is voorzichtigheid geboden.

Vooral donkere leerlooks – zwart, chocoladebruin – kunnen wat heftig zijn. Of zwaar. Uitkijken is ons advies!

Wil je met een (nep)leer op (nep)leer look experimenteren, en wil je op safe gaan, ga dan voor de wat lichtere kleuren. Beige op beige bijvoorbeeld is heel stijlvol.

Maar het mooiste blijft toch echt een (eco)leren item met een andersoortig materiaal. Contrast blijft het sleutelwoord voor een geslaagde modelook. Bekijk de ‘leer look’ op de streetstyle foto hieronder maar eens. Volgens ons is deze look oneindig chic, en heel eenvoudig: een zwartleren rok met een ragfijn donkerblauw truitje. Stijlvol, toch? Eenvoud is een andere fashion trick die we niet uit het oog moeten verliezen!

Maar heb je zin in een stoer ‘leer-op-leer-lookje’ (echt, of misschien liever nep), doe het dan. Want fashion is fun! Laten we dat vooral niet vergeten. En zeker niet in deze tijden :-)

TRENDYSTYLE