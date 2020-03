Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we supernatuurlijke huidjes met nagenoeg geen make-up. (Bijna) géén make-up is dé grootste make-up trend van nu. Zo doe je dat!

De allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2020 laten supernatuurlijke huidjes zien. De afgelopen seizoenen hadden de modellen soms zelfs nauwelijks foundation op. Bij enkele modeshows ging het zover dat ook imperfecties als pukkeltjes en wallen niet meer gecamoufleerd werden. Dat leidde backstage – laat ik even uit de school klappen – wel eens tot onenigheid tussen modeontwerpers en visagisten. Sommige ontwerpers wilden gewoonweg van geen make-up weten terwijl er visagisten waren die dat toch wel een beetje te ver vonden gaan, zeker met al die felle catwalklichten.

Maar goed, de trend voor lente zomer 2020 is gezet: supernatuurlijke huidjes met een minimum aan foundation en – toe maar! – zelfs geen camouflage. Iedereen voelt op op z’n klompen aan dat de basis voor zo’n 2020 make-up look een gaaf huidje moet zijn. En dus wordt huidverzorging in 2020 heel belangrijk!

We hebben een aantal huidverzorgingtips voor je voor een catwalkhuidje volgens de allernieuwste trends voor lente zomer 2020!

#1 Reinig je huid ’s morgens en ’s avonds

Maak je huid zowel ’s morgens als ’s avonds goed schoon (ook als je je niet opmaakt!) zodat vuil zich niet in de poriën ophoopt. Verstopte poriën veroorzaken mee-eters en maken je huid vaal. Reinig je huid dus zorgvuldig. Gebruik milde producten zoals oliën en miscellair water. Pas op met schuimende producten. Die kunnen je huid uitdrogen en de beschermende huidbarrière aantasten.

#2 Was je huid niet met heet water

Hoe verleidelijk het soms ook is: was je huid niet met heet water. Je huid heeft een ietwat zure pH waarde die ’s avonds lager is dan ’s morgens. Deze zuurgraad helpt om je huid te beschermen en uitdroging te voorkomen. De aanraking met heet water verstoort dit evenwicht. Reinig je huid daarom met lauwwarm water. Met koud water kun je vervolgens de microcirculatie stimuleren.

#3 Masseer je huid

Tegenwoordig beginnen de visagisten backstage bij de modeshows de make-up van de modellen steevast met een massage met een hydraterende crème. Doe dit dagelijks ook bij jezelf. Masseer je huid met cirkelbewegingen (zie het plaatje hieronder). Dit stimuleert de bloedcirculatie en helpt afvalstoffen afvoeren. Bovendien werkt het huidverjongend! Gebruik voor deze massage een olie of een crème die zich goed laat inmasseren maar geen wrijving met de huid veroorzaakt.

#4 De juiste crème

Kies specifieke crèmes die geschikt zijn voor jouw huidtype. Ga bij jezelf na wat je van een crème verwacht (hydrateren, kalmeren, beschermen, anti-aging), zodat je bewust je crèmes kiest. Voor de droge of rijpe huid kies je een voedende en rijke crème; voor de vette huid kies je een lichte formule. Voor de gemengde huid kun je een sebum-regulerende crème proberen.

#5 Scrub en masker

Scrub of peel je huid één keer per week om de dode huidcellen te verwijderen. Kies ook hier je product met zorg. Scrubben is gebaseerd op de korrelige structuur van het product en kan de huid irriteren. Gommages zijn zachter van aard. Peelings zijn gebaseerd op chemische formules, en zijn geschikt voor de rijpe huid, maar ook bij acné of pigmentvlekken. Informeer goed naar de verschillende producten.

Dit is de basis van je huidverzorging. Al met al is het best te doen. Wees lief voor je huid en bespaar op je foundation :-)

