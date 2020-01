De nieuwste nagellak trends en nail art voor lente 2020

De nageltrends en nail art voor lente zomer 2020 staan in het teken van pastels. De French manicure maakt een comeback in sorbetkleuren en in ‘dubbele versies’. Opvallend is verder…

De nagellaktrends voor lente zomer 2020 volgen de grote lijnen in de mode voor het komende seizoen. Dat betekent vooral veel sorbetkleuren voor het voorjaar. Maar er is meer nieuws onder de zon. We hebben vier toptrends voor je:

#1 3x French Manicure

De French manicure, een klassieker, beleeft momenteel een enorme revival. Je kunt vasthouden aan het klassieke witje randje maar je kunt ook met de actuele nageltrends voor lente zomer 2020 meedoen. Die borduren voort op de klassieke Frenchie en zijn echt heel erg leuk:

a. Double French Manicure

Een Double French Manicure is een French Manicure waarbij je niet alleen een wit randje langs de bovenkant van je nagels trekt, maar ook eentje langs je nagelriemen. Het randje langs je nagelriemen kan de vorm van je nagelbed volgen (een liggend maantje) maar je kunt er ook een half maantje met de ronde kant naar boven van maken.

b. French Manicure met een gekleurd randje

Ook hier zijn meerdere opties. De basis is nog steeds transparant maar in plaats van het witte randje ga je voor een gekleurd randje. Dat kan dezelfde kleur voor al je nagels zijn of een andere kleur voor elke nagel. Je kunt ook meerdere gekleurde randjes per nagel maken, bijvoorbeeld een randje dat opgebouwd is uit roze, blauw en geel (je krijgt dan een soort regenboog effect).

c. French Manicure in verschillende kleuren

In dit geval is de basis niet kleurloos maar gekleurd. De nageltrends voor lente zomer 2020 laten vooral sorbetkleurtjes (bijvoorbeeld géén babyroze maar koudroze) zien.

#2 Warme bruintinten

De mode voor lente zomer 2020 vertoont ongebruikelijk veel warme bruintinten. Ze komen op alle vlakken terug: op de catwalks, als haarkleuren en op onze nagels. Denk aan kleuren als karamel, toffee, caffè latte, cacao.

#3 Pastel/sorbetgeel

Eén van de meest geliefde sorbetkleuren voor de nagels voor lente zomer 2020 is zachtgeel. Deze kleur sluit mooi aan bij de andere pastel/sorbetkleuren die we dit voorjaar gaan zien, zoals frisblauw en koudroze.

#4 Amandelvormig

De jaren ’70 doen ook qua nageltrends een duit in het zakje. Hier en daar zien we weer amandelvormige nagels opduiken. Met pittige kleurtjes, zelfs diepdonkerrood (een tint die we ook in de lippenstift trends zien terugkomen).

TRENDYSTYLE