Nieuwste modetrend 2020. Het giletje

Allemaal hebben we wel ergens een giletje. En als jij er geen hebt, dan heeft hij er wel een. Deze mouwloze ‘vesten’ zijn weer helemaal hip, en passen goed bij de androgyne look die we voor lente en zomer 2020 (weer) gaan zien. Net zo goed passen ze ook bij de seventies look die weer in opkomst is.

Het leuke van giletjes is dat je ze zowel formeel als casual kunt dragen. Het giletje wordt formeel als het deel uitmaakt van een power suit waarin broek, jasje en gilet bij elkaar passen (juist ja, die androgyne look). Maar het giletje wordt casual in combinatie met een spijkerbroek. Draag het over een witte of streepblouse voor een eigentijdse look.

Het giletje kan zelfs heel vrouwelijk en verleidelijk zijn als je het enkel over een beha draagt, en dan ook nog eens met shorts.

Het is nog lang geen tijd (weer) voor deze look maar je mag bij het kastruimen deze combinatie best al (klaar) leggen. Heb je alvast iets achter de hand voor betere en warme tijden. Vergeet in de tussentijd niet om je armen een beetje te trainen! Gesloten sportscholen zijn geen excuus :-)

