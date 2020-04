In vorm: Zwabberarmen? Zo krijg je strakke ‘achterarmen’

Iedereen kent dat lelijke vetkussentje dat zich in de loop van de jaren achter de bovenarm vormt wel (misschien ken je het van je vriendinnen…). Het is een gevoelig punt voor ‘meisjes’ van boven de dertig. En tegelijkertijd ook een van de moeilijkste schoonheidsprobleempjes om te op lossen (tenminste, zo lijkt het).

Tja… Wat kun je eraan doen? Je hebt er waarschijnlijk al van alles over gelezen of gehoord, maar als je wilt geven wij hieronder onze mening over de zogenaamde ‘zwabberarmen’.

Hoe kom je van die vetkussentjes af? Ofwel, hoe krijg je de zone rond de triceps weer strak en jong?

Hier zijn onze tips. We zullen het schematisch aanpakken :-)

1. Vergeet ‘spot reduction’. Plaatselijke vetverbranding is meer een mythe dan een effectieve aanpak van probleemzones. Dus wil je een ‘kritieke zone’ in je lichaam verbeteren dan moet je het ‘globaal’ aanpakken. Het lijkt wel aardrijkskunde (topografie) maar we hebben het hier over vetverbranding.

2. De twee problemen die in dit geval moeten worden opgelost zijn: vetverbranding (het vet dat zich tussen de huid en de spier heeft opgehoopt) en het strakker maken van de onderliggende spier (triceps).

3. Om het vet kwijt te raken (niet alleen achter je bovenarmen maar ook ander lichaamsvet) ga je voor een correct en uitgebalanceerd voedingspatroon. Let op wat je eet en zorg ervoor dat je daarnaast voldoende lichaamsbeweging krijgt (zie de volgende punten).

4. Met lichaamsbeweging bedoelen we in dit geval een half uurtje snel lopen, of steppen, of fietsen. Ofwel, dertig minuten goed bewegen. En dat tenminste drie keer per week.

5. Om de triceps strakker te maken (de ‘toning’ van de spieren), voer je een paar eenvoudige oefeningen met gewichtjes uit (de sexy trainer op de foto bij oefening 2 krijg je er helaas niet bij). Je kunt deze oefeningen gemakkelijk thuis doen.

Oefening 1:

Triceps extension met een gewicht. Ga op een stoel of op de rand van de bank zitten en houd de dumbbell vast zoals je dat hiernaast op de foto ziet. Houd je arm langs je hoofd. Je elleboog moet zo dicht mogelijk bij je hoofd zijn. Strek je arm helemaal naar boven uit en breng het gewicht omhoog. Breng nu, terwijl je inademt, je arm langzaam naar de beginpositie terug. Gebruik voor deze oefening een licht gewicht dat je in staat stelt de beweging tenminste 15 keer uit te voeren. Verwissel nu van arm en doe dezelfde oefening. In totaal doe je drie series van elk 15 herhalingen (gebruik eerder een te licht dan te zwaar gewicht – het is vooral belangrijk dat je de oefening correct en beheerst uitvoert)

Oefening 2:

Triceps extension in voorovergebogen positie neem een gewichtje in je hand en buig je bovenlichaam lichtjes naar voren. Voor een beter evenwicht kun je met een knie tegen de rand van de bank steunen en je stevig vasthouden met je vrije hand. Strek je arm nu helemaal naar achteren uit, houd deze positie een seconde vast en beweeg je arm, terwijl je inademt, langzaam terug naar de beginpositie. Houd ook voor deze oefening drie series en 15 tot 20 herhalingen per serie aan.

Oefening 3:

Eindig met de klassieke push-up! Goed voor je armen maar ook voor je buikspieren. Lukt het je niet om je op te drukken, steun dan met je knieën op de grond, kruis je achterbenen, en druk je zo op. Wedden dat het in deze positie wel lukt? Doe drie series van zoveel mogelijk herhalingen. Bouw het op in de tijd.

Train je triceps (om de dag) drie maal per week (al met al zul je voor deze oefeningen weinig meer dan 10 minuten nodig hebben).

Houd verder goed voor ogen dat de vetophoping in de zone van de triceps alleen effectief te lijf kan worden gegaan met een globale aanpak die om een paar ‘opofferingen’ aan tafel zal vragen en om wat kleine aanpassingen in je eetpatroon.

Denk je dat jij ‘zwabberarmen’ hebt en wil je er iets aan doen, dan weet je nu wat je eraan kunt doen! Er blijven nog maar weinig excuses over om er niets aan te doen… Toch?

