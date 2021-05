Modetrends 2021. 9x Mode must-haves voor het nieuwe zomerseizoen. Hebben! Photo: courtesy of Sportmax

Met die loungewear zijn we nu wel klaar. Deze zomer gaan we de bloemetjes buitenzetten! Alhoewel… joggingpakken en sportswear invloeden zijn nog steeds een modetrend. Maar er is meer onder de zomerzon! 9x Mode must-haves volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021. Of je nu voor coole mode accessoires, voor een altijd-goed broek of een heerlijke zomerjurk gaat, deze must-haves geven je garderobe een boost.

#1 Wijde broek

Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: wijde broeken. Photo: courtesy of Kenzo

Wijde broeken zijn een enorme trend. Je draagt ze met een blazer (in dezelfde kleur), maar ook met een simpel T-shirt of een hemdje.

#2 Rechte jeans

Streetstyle mode winter 2020. Modellen in spijkerbroek. Doe mode ideeën op voor jouw jeans look! Model: Maartje Verhoef. Foto: Charlotte Mesman

Rechte jeans met hoge taille zijn dé trend voor zomer 2021. Combineer ze met een blazer en een hemdje en je bent up-to-date.

#3 Blazer

Modetrends 2021. Blazers. Photo: courtesy of Sportmax

Blazers, blazers, blazers. Een blazer is dé must-have. Draag ‘m op een spijkerbroek of (als je durft) als zodanig!

#4 Overhemd

Modetrends 2021. 9x Mode must-have voor het nieuwe zomerseizoen. Overhemd/blouson. Photo: courtesy of Valentino

Overhemden en blousons draag je met (superkorte) shorts zodat het ware mini-jurkjes worden. Een plats schoentje erbij en je bent en vogue.

#5 Platte sandalen

Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: sandalen. Photo: courtesy of Sportmax

Sneakers, chunky boots, maar vooral ook platte sandalen! Wel even goed pedicuren!

#6 It-bag

Tassentrends 2021. Top tassen. Foto: Charlotte Mesman

Spijkershorts, joggingbroeken, wielrennersbroekjes? Super, maar wel in combinatie met een it-bag. Een ‘clutch’ is een must!

#7 Baseball pet

Mode accessoires lente zomer 2021. Petten en hoeden. Photo: courtesy of Celine

Vissershoedje of baseball pet? Aan jou de keuze!

#8 Lange seventies jurk

Modetrends lente zomer 2021. Romantische jurken voor alle leeftijden. Photo: courtesy of Chloé

Lang leve de seventies! Love, peace… vrijheid, blijheid! Ga voor fladderende lange jurken, leren bandjes met hangers en (dit komt van ons) bloemen in je haar!

#9 Shorts!

Streetstyle mode 2021. Spijkerbroeken: slim fit en shorts voor de fashion modellen. Foto: Charlotte Mesman

Shorts zijn hot. Spijkershorts maar ook old school sportbroekjes (met blazer!) en superchique korte smoking broekjes. Up to you!

