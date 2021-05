Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel? Het is dé grote favoriet!

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel? Topmodel: Cara Taylor. Foto: Charlotte Mesman

Bob kapsel, lob kapsel en dan nu ook flob kapsel! Flob kapsels zijn de ultieme haartrend voor lente zomer 2021. ‘Flob’ staat voor flat long bob en daarmee is (bijna) alles al gezegd!

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel?

Stijltip: Lange en glad gestyled bob kapsels zijn hot.

Eén van de trendsetters van het flob (let op: flob, nìet flop!) kapsel is Engelse actrice Rosamund Pike (als Marla Grayson) in I Care a Lot. Een andere inspiratiebron voor dit kapsel zijn de internationale catwalks voor zomer 2021 maar ook voor winter 2021 2022 (met andere woorden: de trend zet door!).

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel?

Flob kapsels staan iedereen goed, laten zich gemakkelijk knippen en zijn heerlijk eenvoudig in het onderhoud. Het gaat om kapsels die op één lengte zijn geknipt. De haarlengte varieert van oor tot net onder de kaaklijn. Een middenscheiding is een must. En verder draag je dit kapsel – dit is nieuw (althans een grote comeback!) STEIL! Haal de stijltang maar weer tevoorschijn!

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel?

Overigens is het opvallend dat juist dit eenvoudige kapseltje op dit moment zo ontzettend geliefd is want de haartrends laten een terugkeer van laagjes zien. In de praktijk lijkt deze trend nog niet echt te pakken. Ook aan de haartrend van de statement pony’s gaat het flob kapsel voorbij. Het is een heel recht-toe-recht-aan haartrend. Eenvoudig, praktisch, maar ook stylish en trendy.

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel?

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor deze allernieuwste haartrend voor lente zomer 2021.

