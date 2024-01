Je tas is één van de belangrijkste mode accessoires in je look. Dit zijn de tassentrends voor lente zomer 2024. Nu al dragen!

Dit zijn de grootste tassentrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Tod’s

Niemand kan zonder tas. Iedereen heeft elke dag wel een tas bij zich. Een tas is bovendien mede bepalend voor je look. Met andere woorden: een tas uitzoeken is een serieuze zaak J En dus hebben we – aan de vooravond van het nieuwe seizoen – alvast de grootste tassentrends voor lente zomer 2024 voor je.

Grote tassen

Dit zijn de grootste tassentrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara

Eerst even iets over de afmetingen. Er is een trend die we nu echt achter ons laten en dat is die van de mini bags. Het was allemaal enig: klein, kleiner, kleinst. Iedereen herinnert zich de Le Chiquito tas van Jacquemus in micro formaat die in je handpalm paste. Dat is nu allemaal voorbij. Sterker nog, er is een trend naar megagrote tassen. Totes en shoppers zijn hot, hot, hot.

De grootste tassentrends voor lente zomer 2024

#1 Quiet luxury tassen

De quiet luxury trend drukt ook in 2024 een stempel op de mode, ook al gaan we voor de zomer ook best wat explosievere looks zien. Maar in ieder geval is en blijft een klassieker TOP. Wat je ook draagt, met een klassieker is je look altijd stijlvol en chic. Op nummer één natuurlijk de Kelly en Birkin bags van Hermès, ook in vintage versie (tweedehands).

#2 Megagrote tassen

Sjouw jij elke dag ongeveer de hele inhoud van je huis met je mee, dan zul je blij zijn met de comeback van megagrote tassen. Totes en shoppers zijn je van het. We zagen ze bij toonaangevende modehuizen als Prada, Max Mara en Bottega Veneta.

#3 Bloemenprints

Dit zijn de grootste tassentrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Givenchy

Misschien weet je al dat bloemenprints – met vooral grote en artistieke bloemen – aankomende zomer een grote trend zullen worden. We zagen ze Alexander McQueen, Givenchy en Kenzo. Maar – je voelt ‘m al aankomen – bloemenprints komen dit seizoen ook op de tassen terug! Blommig en gezellig.

#4 Interessante vormen

Dit zijn de grootste tassentrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Jil Sander

Niet alleen spelen de modeontwerpers met prints en texturen (de hoogglans tas is terug), maar ook met vormen. Voor zomer 2024 zit er van alles aan te komen: cilindertassen met een langgerekte vorm (Jil Sander en Gucci), cirkeltassen met een ronde vorm (Louis Vuitton, Longchamp) en bucket bags in de vorm van een ‘emmertje’. Bucket bags gaan dit jaar weer een grote comeback maken, in grote formaten en luxe uitvoeringen.

#5 Gevlochten tassen

Of ze nu van leer, stro, raffia, touw of wat voor een materiaal dan ook zijn, gevlochten of geweven tassen komen weer helemaal in de mode. We spotten ze bij Fendi, Loewe, Chanel, Valentino maar vooral ook Bottega Veneta die een enorme basket bag de catwalk opstuurde. Supercool voor de zomer!

Houden: metallic tassen in zilver of goud en dubbelgevouwen tassen.

