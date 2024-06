Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de sportschool? Probeer body combat. Het is stoer, effectief en ook nog eens superleuk!

Fitness trend 2024. Body Combat is hot! Stoer en super effectief

Een van de meest actuele fitness trends is body combat. Misschien heb je er al over gehoord. Misschien ook denk je dat zo’n workout die is geïnspireerd op vechtsporten niets voor jou is. Het kan zijn dat je gelijk hebt, maar op onze redactie dwepen we er zo ongeveer mee. Wat deze work-out niet voor je body doet! Dit is het zetje in je rug dat je nodig had. En het is nog leuk ook.

Wat is body combat?

Body Combat is een energieke, op vechtsporten geïnspireerde workout, ontwikkeld door Les Mills (Phillip Mills en zijn echtgenoot Jackie uit Nieuw-Zeeland), een gerenommeerd fitnessmerk. Dit dynamische en boeiende programma combineert elementen uit verschillende vechtsportdisciplines zoals taekwondo, kungfu en boksen.

Tijdens deze lessen maak je boksbewegingen in de lucht. Je kunt zelf bepalen hoe intensief je aan de les wilt deelnemen. Het programma is ontworpen voor mensen van alle fitnessniveaus, met aanpassingen beschikbaar voor beginners. De training duurt doorgaans tussen de 30 en 55 minuten en kan worden gevolgd in een groepsfitnessles of als een virtuele training thuis.

Wat doet body combat voor je?

Body Combat is een weldaad voor lichaam en geest. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

1. Calorieverbranding: een body combat-training van ongeveer een uur kan tot 740 calorieën verbranden; het is een (heel) effectieve manier om af te vallen en je conditie te verbeteren.

2. Cardiovasculaire conditie: deze training is ontworpen om gedurende de hele training je hartslag hoog te houden, waardoor je cardiovasculaire uithoudingsvermogen verbetert.

3. Spierversteviging: body combat omvat een samenstel aan bewegingen die de armen, benen, rug en romp activeren, waardoor deze spiergroepen worden versterkt en gevormd.

4. Anti-stress: de energieke muziek en dynamische bewegingen in body combat kunnen een geweldige manier zijn om stress los te laten en je stemming te verbeteren (je mag er echt even lekker op los slaan). Uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat we na een body combat les nooit moe zijn en dat je zorgen en muizenissen echt van je afslaat. Volgens ons is dat ook te danken aan de adrenaline die tijdens de les vrijkomt (maar wie zijn wij?).

Waarom bodycombat effectief is

De effectiviteit van Body Combat kan aan verschillende factoren worden toegeschreven:

1. Wetenschappelijk ondersteund: de training is gebaseerd op de wetenschap van Cardio Peak Training, waarbij een hoge hartslag wordt gehandhaafd met afwisselende intensiteitspieken. Het is bekend dat deze combinatie van steady-state en hoge intensiteit intervaltraining (HIIT) zeer effectief is voor het verbeteren van de cardiovasculaire conditie en het verbranden van vet.

2. Afwisseling en plezier: body combat omvat een reeks vechtsportbewegingen, waardoor de training boeiend en plezierig wordt. De dynamische muziek en energieke instructeurs vergroten het energieniveau, waardoor het gemakkelijk is om gemotiveerd te blijven. Je begint de les met een bepaald ritme dat langzaam maar zeker energieker wordt. Soms zelfs staan wij verbaasd van onszelf!

3. Toegankelijkheid: body combat is ontworpen om toegankelijk te zijn voor mensen van alle fitnessniveaus, met aanpassingen beschikbaar voor beginners. Zoals gezegd, kun je de intensiviteit zelf doseren. De eerste twee, drie lessen heb je misschien wat moeite met de bewegingen (wij ook!) maar als je even doorzet wordt het echt fun en zul je, zoals gezegd, versteld staan van je eigen energie en spierkracht, om het nog maar niet te hebben over de vetverbranding en spierontwikkeling!