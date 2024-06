Zo zie jij er altijd trendy uit. Check deze tips & trucs

Er altijd trendy uitzien is niet gemakkelijk. In de snelle wereld van vandaag kan het een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste modetrends. Daarnaast moet je ook de tijd vinden om te shoppen en om up-to-date mode looks samen te stellen die bij jouw persoonlijkheid passen. Toch is het niet onmogelijk om dag na dag trendy de deur uit te stappen. We hebben een aantal tips en trucs voor je.

Stylingtips van influencers

Eén van de sleutels tot het creëren van trendy looks is inspiratie halen uit mode-influencers. Deze stijliconen hebben vaak een scherp oog voor het mixen en matchen van verschillende items om unieke en opvallende outfits te creëren.

Een van hun favoriete styling trucs is het spelen met contrasten. Zo kun je bijvoorbeeld een delicate kanten top combineren met een stoer leren jack of een zwierige maxi-rok met een cropped spijkerjack. Het geheim is hier dat je geklede en casual items met elkaar mixt. Een andere truc is om een ultravrouwelijke look af te maken met een stoer, mannelijk item. Een bekend voorbeeld is de slip-dress met oversized blazer. Qua schoeisel kun je dan verschillende kanten op: vrouwelijke sandaaltjes of ballerina’s maar ook stoere boots of – een gulden middenweg – sneakers.

Een andere tip van influencers is om te investeren in hoogwaardige basics en klassiekers die je gemakkelijk zowel casual als chic kunt dragen. Een goed passende spijkerbroek, een klassiek wit T-shirt en een veelzijdige blazer kunnen de basis vormen van talloze outfits. Door deze kledingstukken te mixen en matchen met trendy items volgens de nieuwste modetrends (die niet duur hoeven te zijn) kun je een gepolijste en modieuze look creëren zonder veel geld uit te geven.

Bouw een budget op

We zeiden het al, een trendy garderobe creëren hoeft niet per se duur te zijn. Een van de beste manieren om geld te besparen is investeren in hoogwaardige stukken die jarenlang meegaan. Natuurlijk kan het verleidelijk zijn om goedkope, snelle modeartikelen te kopen, maar vaak gaat het om trends die snel weer uitdoven (steeds sneller volgen nieuwe trends elkaar op). Op de lange termijn kunnen ze je uiteindelijk meer gaan kosten. Je kunt het geld dus beter opzij leggen en investeren in minder maar high-end items die je look dag na dag, jaar na jaar, luister bij zetten.

Een andere budgettip is om cadeaubonnen te vragen voor speciale gelegenheden zoals verjaardagen of feestdagen. In plaats van cadeaus te ontvangen die misschien niet bij jouw stijl passen, kun je je vrienden en familie vragen om bij te dragen in de vorm van cadeaubonnen. Die zijn tegenwoordig ook online verkrijgbaar zoals op websites als Cadeaubon Nederland. Op deze manier kun je je garderobe aanvullen met dingen die je zelf kiest en waarvan je zeker weet dat ze bij jouw stijl passen.

Overweeg ten slotte om in tweedehands- of vintagewinkels te winkelen voor unieke en betaalbare vondsten. Je weet nooit welke verborgen juweeltjes je zult ontdekken, en de zoektocht naar unieke accessoires of kledingstukken, misschien wel van bekende modehuizen, kan net zo spannend zijn als de aankoop van een nieuw item (misschien nog wel spannender).

Doe mode inspiratie op

Natuurlijk is het tijdens je zoektocht, of het nu om high end items of om unieke tweedehands spullen, heel belangrijk dat je goed voor ogen hebt waar je naar op zoek bent. Ideeën daarvoor kun je uit verschillende bronnen halen. We noemden al de mode-influencers. Sociale mediaplatforms zoals Instagram en Pinterest zijn dan ook goudmijnen voor mode-inspiratie en om je modekennis te updaten. Volg je favoriete influencers, modebloggers en merken om op de hoogte te blijven van het laatste modenieuws en de nieuwste trends. Ook modetijdschriften, catwalkshows en streetstyleblogs kunnen uitstekende inspiratiebronnen zijn. Analyseer de nieuwste trends en pas deze aan je persoonlijke stijl aan.

Onthoud dat inspiratie overal vandaan kan komen. Zo laten modeontwerpers zich maar al te vaak inspireren door films, foto’s of stijliconen uit het verleden. Ze blikken soms tientallen, zelfs honderden jaren terug. Ook kunst kan een bron van inspiratie zijn. Soms zelfs haal je ideeën uit andere creatieve vormen als make-up, bijvoorbeeld als het om kleurcombinaties gaat.

Een andere grote inspiratiebron is streetstyle, dus de kleding van de mensen om je heen op straat. Door te observeren hoe mensen zichzelf in het echte leven kleden, kun je praktische, originele en verfrissende ideeën opdoen om actuele modetrends in je eigen garderobe te integreren. Let op kleurencombinaties, accessoirekeuzes en silhouetten die je opvallen en probeer ze opnieuw te creëren met jouw eigen unieke twist.