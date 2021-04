Spijkershorts? Deze zomer dragen we ze altijd en overal, zelfs naar je werk. Het is een kwestie van stylen. Lees onze stijltips voor lente zomer 2021.

Spijkershorts zijn een ultieme zomer must-have. Dat geldt ook voor lente zomer 2021. Maar de modetrends komen óók met een nieuwigheid: spijkershorts kun je dit seizoen altijd en overal dragen, zelfs naar je werk! Alles komt neer op een kwestie van stylen. Je kunt je spijkershorts look zo casual of zo geraffineerd maken als je wilt. Zoals altijd hebben we een aantal stijltips voor je.

Modetrends 2021. Spijkershorts. De trends. 9x stijltips

1. Regel nummer 1 (om niet de fout niet te gaan): bewaar kleine, strakke spijkershorts voor het strand.

2. Draag spijkershorts met een hoge taille voor langere benen.

3. Kies denim shorts in mom-jeans stijl voor een meer geklede look.

4. Combineer je spijkershorts met een klassieke BLAZER! Deze regel is cruciaal (fashionista’s opgelet!). Dit is dé toptrend voor lente zomer 2021. Maak de look af met een wit T-shirt voor een casual chique feeling of met een witte blouse voor een ultrasjieke look.

5. Combineer spijkershorts met een crop top voor een jonge en nonchalante zomerlook.

6. Twee vuistregels. Hoe langer je shorts, hoe gekleder. Hoe intenser en egaler de kleur, hoe gekleder.

7. Dit seizoen dragen we onze spijkershorts weer eens met een riem.

8. Een ultrachique tas vormt een welkom contrast met het (casual) image van spijkershorts.

9. Uiterst belangrijk: je schoenen. Enkelboots, sneakers, flatjes, kaplaarzen, cowboy boots. Je schoenen bepalen de mood van je look.

Als het op coole spijkershorts aankomt, is Celine dit seizoen volgens ons de grote winnaar. Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren.

