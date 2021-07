De kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 laten een enorm gevarieerd beeld zien. Niet alle nieuwe haartrends zijn even mooi of gemakkelijk in het dragen. Denk aan mullets (nektapijtjes), baby pony’s, ronde pagekopjes, chunky pony’s en extreme gelaagde haarsnitten. Ze mogen dan trendy zijn, uiteindelijk vinden we eenvoudige en vrij klassieke kapsels altijd nog het mooist.

We zochten negen kapsels uit die iedereen kan hebben. Het zijn kapsels die flatteren en eventuele schoonheidsfoutjes camoufleren. Het zijn kapsels die niet per se trendy willen zijn. Het kapsels die niet shockeren maar eerder charmeren. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Er zit vast iets voor je bij.

9x Trendy kapsels die iedereen kan hebben

#1 Lang haar met babylights en natuurlijke slag. Klassiek en vrouwelijk. Een must voor iedereen die van lang haar houdt.

Foto: Charlotte Mesman

#2 Halflang met zwoele waves. Dit kapsel is de grote favoriet van fashion en beauty influencers. Het is ook een anti-aging kapsel bij uitstek.

Foto: Charlotte Mesman

#3 Bobkapsel met middenscheiding. Een andere favoriet van de influencers. Dit kapsel is vlot én supertrendy (én gemakkelijk in het onderhoud).

Foto: Charlotte Mesman

#4 Halflang met lange pony. Dit kapsel gaat in de richting van een shag maar is het net niet. Stem de lengte van de pony af op je gezichtsvorm (overleg met je kapper).

Foto: Charlotte Mesman



#5 Schouderlang en steil geföhnd. Waves blijven on-trend maar er gaat niets boven mooi (glad) gestyled haar. Oneindig chic!

Foto: Charlotte Mesman

#6 Een ander klassiek kapsel dat altijd zijn charme zal behouden, is halflang haar met een lage paardenstaart. Hoe lager de staart, hoe chiquer.

Foto: Charlotte Mesman

#7 Kaaklang kapsel met zijscheiding. Onthoud: de middenscheiding is een pure klassieker; de zijscheiding zorgt voor een instant trendy look.

Foto: Charlotte Mesman

#8 Gordijntjespony. De enige pony die letterlijk iedereen kan hebben? Curtain bangs! Goed voor elke gezichtsvorm.

Foto: Charlotte Mesman

#9 De lange pixie cut. Niet iedereen hoeft zo kort te gaan als Audrey Hepburn toentertijd. Een wat langere pixie cut is veelzijdig. Een kapsel voor iedereen en alle leeftijden.

Foto: Charlotte Mesman

