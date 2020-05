Beauty tips. Eten tegen cellulite (ja, echt!)

.jpg” alt=”Eten tegen cellullite” width=”800″ height=”533″ /> Eten tegen cellullite[/caption]

Iedereen weet het inmiddels: cellulite heeft niets met je gewicht of met de lijn te maken. En (bijna) elke vrouw zal vroeg of laat die lelijke putjes in dijen of billen ontdekken. Het mag allemaal waar zijn, maar dat is nog geen reden om je er zomaar bij neer te leggen. Integendeel, bind de strijd maar aan. Met crèmes, sporten maar vooral ook aan tafel. En dat hoeft, zeker in de zomer, echt geen straf te zijn.

Afvallen kan een positief effect op cellulite hebben (volg geen dieet maar ga voor een gezond voedingspatroon met matige in plaats van grote porties), maar hoeft echt niet altijd te werken (ook magere vrouwen kunnen cellulite hebben, weet je nog?). Vooral als het vet zich op dijen, heupen en billen heeft opgehoopt, zal een streng dieet vaak niet het gewenste resultaat geven omdat het dan juist kan gebeuren dat je afvalt waar je niet wilt, terwijl de vettenkussentjes blijven waar ze zich ‘genesteld’ hebben.

Want cellulite heeft niet alleen te maken met vet, maar ook met de afvoer van afvalstoffen die zich in de cellen hebben opgehoopt, en met vocht dat is ‘gestagneerd’. Het is dus heel belangrijk dat afvalstoffen en vocht worden afgevoerd. Daarvoor is een goede bloedsomloop belangrijk (regelmatig bewegen), maar ook een gezond voedingspatroon dat de ‘afvoerhuishouding’ een handje helpt. Hoe?

Door vezelrijk en vochthoudende voedingsmiddelen te eten. Je voelt het al aankomen: het geijkte advies van ‘veel groenten en fruit’. Het blijft een gouden advies, vooral ook als we het over cellulite hebben omdat groenten en fruit de afvoer van afvalstoffen en stagnerend vocht kunnen bevorderen. Vooral groene groenten (denk aan spinazie), bananen en meloen zijn echte aanraders als het om de ‘afvoerhuishouding’ gaat, terwijl bosvruchten bijvoorbeeld de bloedcirculatie stimuleren.

Wit vlees, vis en eieren zijn noodzakelijke en nuttige bouwstenen voor de spieren. Zorg ervoor dat ze deel uitmaken van je voedingspatroon als je voor een strak lijf wilt gaan (daarnaast zal er natuurlijk ook gesport moeten worden).

Drink verder voldoende water (om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen). Kun je geen water meer zien? Wissel je glas water dan af met groene thee, bij uitstek een ‘drainerend’ drankje.

We hebben het al gezegd: lijnen is geen gerichte oplossing tegen cellulite. Zorg er daarom ook voor dat je voldoende (maar niet teveel) brood, rijst en pasta binnenkrijgt (voor de nodige energie).

Als we het over vocht vasthouden hebben, is het natuurlijk belangrijk om de inname van zout zoveel mogelijk te beperken. Voeg daarom zo min mogelijk zout aan je dis toe. Te flauw? Probeer dan eens om je gerechten met (verse) kruiden op smaak te brengen. Pas verder op ‘verborgen’ zout, dat in grote hoeveelheden in veel ‘niet gezonde’ voedingsmiddelen als patat en snacks te vinden is.

