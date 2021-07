Voedingstrend: blauwe rijst, zwarte broodjes, groene hamburgers

Hulk hamburger, gekleurd met spinazie

Als we het woord kleurstof in verband met voedingmiddelen horen, gaan onze haren recht overeind staan. Maar van de allernieuwste voedingstrend heb je niets te vrezen. Kleurtjes in de keuken zijn trendy, ontzettend vermakelijk en vooral NATUURLIJK!

Brood, pasta en zelfs rijst komen tegenwoordig in alle kleuren. Zwart, rood, blauw, groen. Heb je wel eens een gifgroen (hulk)broodje gegeten? En zou jij je tanden zetten in een inktzwarte hamburger? En wat vind je van blauwe rijst of risotto?

Als je de kleurformules eenmaal kent, dan zijn de mogelijkheden onbeperkt en kun je je homemade brood en zelfgemaakte pasta’s en risotto’s naar hartelust kleuren.

Groen = spinazie

Groen = spinazie. Voor ‘normale’ portie homemade brood of pasta heb je ongeveer 300 gram spinazie nodig. Kook de spinazie en mix deze dan in de keukenmachine tot een glad papje. Voeg het toe aan je gebruikelijke brood- of pastadeeg of risotto.

Rood = bietensap

Rood brood, gekleurd met vers bietensap

Rood = bietensap. Voeg ongeveer 250 ml vers bietensap (ongeveer 3 tot 4 bieten in de sapcentrifuge) aan je brooddeeg, pasta of risotto toe. Klik hier voor het recept

Zwart = inktvisinkt

Zwarte broodjes, gekleurd met inktvisinkt

Zwarte pasta, gekleurd met inktvisinkt (inktvisspaghetti met krabtomatensaus)

Zwart = inktvisinkt. Inktvisinkt kan je kopen in delicatessenzaken of bij de vishandel (als je handig bent kun je de inkt ook zelf uit verse pijlinktvis halen). Voeg ongeveer 1 à 2 eetlepels inktvisinkt aan je gerechten toe. Bedenk wel dat inktvisinkt een aparte (vis)smaak heeft. Je kunt voedingsmiddelen met deze inkt daarom het beste combineren met andere vis. Een paar voorbeelden: maak je zwart brood, beleg het dan met vers gerookte zalm, maak je zwarte risotto, ga dan voor een zeevruchtenrisotto. Klik hier voor het recept van de inktvispasta met krabtomatensaus

Om de zwarte kleur te verkrijgen, wordt ook wel koolstofpoeder (norit, een remedie tegen flatulentie) gebruikt omdat dit geen bijsmaak heeft, maar daar is veel om te doen. Op deze manier zou je meer koolstof binnenkrijgen dan goed voor je is.

Blauw = kittelbloem

Blauwe rijst, gekleurd met het extract van kittelbloem

De kittelbloem bevat een natuurlijke blauwe kleurstof; de Latijnse naam is Clitoria ternatea (intrigerend!)

Blauw = kittelbloem (de Latijnse naam is ‘clitoria ternatea’, de bloem is naar een vrouwelijk lichaamsdeel, je vermoedt wel welke, vernoemd vanwege een zekere gelijkenis daarmee). Deze schattige blauwe bloemen zouden een afrodisiacum zijn en helpen tegen liefdesstoornissen bij vrouwen. Deze eetbare bloemen zijn tegenwoordig ook in Nederland verkrijgbaar (ze worden vooral in salades en voor de garnering gebruikt) en het extract ervan kleurt voedingsmiddelen en drankjes blauw.

Voor pasta of rijst heb je echt een flinke hoeveelheid bloemen nodig. Veel leuker is het misschien wel om de bloemen aan je thee of cocktail toe te voegen. Deze dranken krijgen dan een schitterende blauwe én natuurlijke kleur. Voor 150 tot 250 ml thee heb je ongeveer 5 tot 6 bloemen nodig. Volgens ons wordt de kittelbloem een nieuwe hype!

Nog een tip: maak jezelf (en je gasten) blij met een dieprode hibiscusthee.

