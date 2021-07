Dat geurtje daarbeneden (niet je voeten!) waar niemand over praat. 10x Tips

Dat zweetgeurtje daarbeneden waar niemand over praat. 10 Tips

Een treinritje zonder airconditioning, een inspannende meeting (voor een keertje niet Zoom) op een verstikkend hete zomerdag, een fietstocht bij 30 graden, een intensieve yogaklas. Je staat op en dan opeens ruik je dat geurtje daarbeneden tussen je benen. Zo vrouwelijk, maar soms ook zo beschamend…

Of dat laatste toch ook weer niet. Het overkomt iedereen en het is volkomen normaal. Bacteriën gedijen nu eenmaal goed in een warme en vochtige omgeving. In combinatie met een perfecte ‘geleider’ als transpiratievocht kunnen ze ongelofelijke, ahum, aroma’s, afgeven.

Geen wonder dat een warme zomerdag of een bijzonder zweterig-spannende afspraak, of het nu om werk of privé gaat, een en ander in werk kunnen zetten.

Het is misschien geen onderwerp waar je uitgebreid met je vriendinnen of vriendje (ook al zijn er mannen die op dit lichaamsgeurtje kicken!) over gaat zitten bomen, maar wij willen het er toch even over hebben. Want er zijn een heleboel dingen die je kunt doen om schaammomentjes (in vrij letterlijke zin van het woord) als deze te voorkomen. En waarom zouden wij die eens niet bij hun naam noemen!

1. Ga na of het luchtje dat je ruikt wordt veroorzaakt door een infectie. Heb je symptomen of een vermoeden dat je wel eens een infectie zou kunnen hebben, raadpleeg dan je huisarts.

2. Draag elke dag schoon ondergoed. Het is een basisregel die iedereen kent, maar wel een heel belangrijke.

3. Was je ondergoed goed uit en op vrij hoge temperaturen zodat de broekjes ook daadwerkelijk schoon zijn. Je kunt je broekjes ook bewerken met azijn, een natuurlijke antibacterieel middel. Het kan zeker geen kwaad om van tijd tot tijd oude slipjes door nieuwe exemplaren te vervangen.

4. Draag katoenen broekjes (controleer de samenstelling op de etiketten). Katoen absorbeert transpiratievocht en laat zich ook goed uitwassen, in tegenstelling tot polyester. Er is tegenwoordig ook ondergoed (en sportswear) in antibacterieel materiaal.

5. Was jezelf daaronder regelmatig maar vermijd daarbij agressieve zeep of andere reinigingsmiddelen. Het is heel belangrijk dat je de PH-waarde en balans niet verstoort. Water (met op z’n hoogst een milde zeep) is prima. Niet voor niets vind je in de damestoiletten in sommige tropische landen een kleine handdouche direct naast het toilet zodat je altijd met water kunt naspoelen.

6. Over het gebruik van inlegkruisjes bestaat wat onenigheid. Er wordt wel aangeraden om ze niet te gebruiken omdat ze het vocht juist vasthouden. Aan de andere kant kan het heel fijn zijn om bij warm weer meerdere malen van inlegkruisje te verwisselen zodat je je weer schoon en fris voelt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je ’s morgens direct in een schone onderbroek met een inlegkruisje begint. Plak het niet op een reeds gebruikte onderbroek.

7. Draag niet te strakke kleding maar laat het allemaal lekker doorwaaien. Dus ga voor niet-strakke katoenen broekjes en draag zeker op warme dagen wat wijdere kleding.

8. Vlak voor en tijdens je menstruatie kun je wat sterker ruiken. Besteed op die dagen extra aandacht aan je hygiëne en keuze van ondergoed en kleding.

9. Vermijd, als het even kan, houdingen waarbij je je benen tegen elkaar drukt. Dus ga tijdens die inspannende meeting niet met stijf gekruiste benen zitten (dat is sowieso geen houding die van ontspannen lichaamstaal spreekt).

10. Gebruik – als je ondanks alles gewoon niet helemaal zeker van jezelf bent – een heerlijk parfum, van origine een middeltje om lichaamsgeurtjes te overstemmen :-)

