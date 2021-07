De laarzentrends voor winter 2021 2022 zijn dramatisch (mooi). Foto’s van links naar rechts: Sportmax, Versace, Miu Miu

Mocht je vorig jaar nog bedenkelijk hebben gekeken bij het zien van al die ‘lompe’ Chelsea boots, dan zul je waarschijnlijk steil achterover slaan van de laarzentrends voor winter 2021 2022. Die zijn namelijk waanzinnig – hoe zullen we het noemen? – dramatisch.

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

Voordat we een greep doen uit de meest bizarre laarzentrends die we voor het komende seizoen gaan zien (en dragen), eerst nog even dit: die lompe Chelsea boots waar je inmiddels vast wel aan gewend bent, zijn nog steeds een toptrend. Hetzelfde geldt voor de cowboy boots (we zagen ze onder meer bij Isabel Marant) waar je misschien, net zoals wij, aan verknocht bent.

Maar dan nu een voorproefje van de boots die de modehuizen voor winter 2021 2022 de catwalks opstuurden:

#1 Harige gigagrote moonboots (Miu Miu). De skipiste is één geziene inspiratiebron voor winter 2021 2022 (hopelijk gaat het er dit jaar weer van komen!) en daar horen moonboots bij. Deze winter halen we ze uit de context en dragen we ze ook (vooral) met een geklede ‘urban’ look.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Miu Miu

#2 Leren lieslaarzen (Acne Studios). De dramatische lieslaarzen in geplooid naturel leer van Acne Studios is maar een voorbeeld van de creatieve ‘out of the box’ laarzen die over de wintercatwalks huppelden. Wij vinden ze super!

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Acne Studios

#3 Metallic laarzen (Isabel Marant). Als we op de modehuizen mogen afgaan, worden metallic laarzen een topper. We zagen ze in de meest fantasierijke uitvoeringen. De zilverkleurige exemplaren van Isabel Marant hebben een puntige neus en zijn, vergeleken bij wat we nog meer gaan zien, nog vrij ingetogen en (ook belangrijk:) draagbaar.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Isabel Marant

#4 Plateaulaarzen met fantasie (Versace). Het Italiaanse modehuis Versace verraste zijn fans met hoge plateaulaarzen met een fantasie die was afgestemd op de rest van de outfit. Net zoals de laarzen hebben ook de schoenen in deze collectie (zeer) hoge plateauzolen.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Versace

#5 Trekking laarzen (Balmain). Trekking schoenen doken de afgelopen seizoenen al in het modebeeld op en daar gaat deze winter een creatief sausje overheen. De trekking schoen wordt (ook) laars. Balmain plakte er een stevige plateauzool onder. Koude voeten zullen we deze winter niet hebben.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Balmain

#6 Laarzen met knitwear franjes bij Chloé. De sky is the limit dit seizoen. Na de pantoffelwinter van vorig jaar pakken de modehuizen uit. Chloé versierde leren laarzen met knitwear franjes maar kwam ook met een soort korte moonboots die in knitwear waren uitgevoerd.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Chloé

#7 Hoge laarzen met naaldhak (Sportmax). Superchic zijn de hoge leren laarzen met aangerimpelde schacht en naaldhak van Sportmax. Zoals je ziet, stappen we af van de soklaarzen en worden de schachten wijder.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

Bekijk de catwalkfoto’s voor herfst winter 2021 2022 maar eens. Zit er iets voor jou tussen?

