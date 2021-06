Lingerietrend 2021. Deze trend kent (bijna) geen leeftijd :-)

Crop tops maar ook beha’s en anders een lingeriehemdje. Het is allemaal minimaal deze zomer. Kies je look!

Lingerietrend 2021. In beha of hemdje over straat. Foto: Charlotte Mesman

Spijkershorts en crop tops zijn zo ongeveer het uniform voor de zomer geworden. Of je nu aan het strand bent of door de stad loopt, overal zie je blote buiken. Volgens de modetrends voor zomer 2021 mogen we nog een stapje verder gaan: in plaats van een crop top mag je het bij enkel een beha houden.

Tijdens de Men’s Fashion Week voor zomer 2022 (afgelopen week) zagen we verschillende dames in beha voorbijkomen. De beha’s zagen eruit als ‘echte’ underwear of hadden een printje waardoor ze met enige fantasie nog voor ‘bikinitop’ versleten konden worden. De meest geliefde combinatie is een beha met daarover een blazer of een nonchalant open gedragen blouse.

Modetrends en streetstyle mode vanuit Milaan. Trend alert: fantasieën en felle kleuren! Men’s Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Mocht je het net even iets te ver gaan, dan is het alternatief een lingeriehemdje (compleet met kant) die je buik net (niet) bedekt. Een andere optie is: je beha over je jurk of blouse dragen :-)

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Bij Dolce & Gabbana. Foto: Charlotte Mesman

Overigens zijn het niet alleen de dames die deze zomer veel buik laten zien, ook de heren doen een duit in het zakje. Zij dragen hun (wijde) overhemden bij voorkeur tot ongeveer op navelniveau opgeknoopt. We zagen ook ongevoerde blazers op de blote huid dragen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en kijk wat er voor jou bij zit.

