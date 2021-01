Ook in de kapseltrends voor lente zomer 2021 komen we opsteekkapsels tegen. Dit is het geheim van een no-nonsense (maar chique) opsteekkapsel!

Het geheim van de opsteekkapsels voor lente zomer 2021? Het is heel eenvoudig. De basis moet goed zijn. De focus ligt op de haarverzorging. Hoe gezonder en glanzender je haar, hoe mooier je opsteekkapsel! Want… al is een opsteekkapsel vaak een laatste redmiddel in geval van een bad (dirty) hair day, de allermooiste opsteekkapsels maak je met fris gewassen en mooi gestyled haar.

Even snel een staartje maken of je haar in een knotje draaien? Prima! Je komt er in een Zoom-meeting mee weg. Maar bij een geraffineerd opsteekkapsel komt meer kijken. De mooiste opsteekkapseltjes voor 2021 maak je met pas gewassen haar dat je vervolgens geprept en gestyled hebt.

Geef je haar body met haarstylingsproducten, föhn je haar vervolgens zoals je dat zou doen als je het los zou dragen en steek het dan pas op. Op die manier krijg je een zachte, luchtige coupe met fluffy losse haartjes die mooi om je gezicht fladderen. Of een strak knotje met een superglans. Of een paardenstaart met een luchtige bouffant. Als je wilt, kun je ook wat dikkere lokken lostrekken en ze met de krultang een mooie slag meegeven.

Mocht je geen tijd hebben om je haar te wassen, gebruik dan een droogshampoo. Maar het allermooiste blijft een opsteekkapsel van fris gewassen haar. Om het nog maar niet te hebben over de onweerstaanbare aantrekkingskracht van haar dat geurt naar bloemen, kruiden, natuur…

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens en doe ideeën op.

