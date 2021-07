Kapseltrends 2021. Lang haar? Er gaat niets boven één lengte!

Haartrends winter 2021 2022. Lang haar op één lengte. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar is tijdloos; lang haar dat op één lengte is geknipt, is een klassieker. De kapseltrends voor winter 2021 2022 laten een uiterst gevarieerd beeld zien met vooral veel laagjeskapsels, lengteverschillen en grote volumes maar als het erop aan komt keren we toch altijd graag weer terug naar lange manen die op een natuurlijke manier over onze schouders en rug vallen. Lang haar is vrouwelijk, jong en sensueel.

Ook onder de fashion modellen zijn lange op één lengte geknipte coupes weer waanzinnig geliefd. Met lang haar kun je alle kanten op (ideaal voor catwalks en fotoshoots) maar lang haar dat los wordt gedragen heeft een onovertroffen charme.

Haarkleurtrends winter 2021 2022

Als je lang haar hebt, kun je met een goed gekozen haarkleur enorm scoren. Statement haarkleuren doen het op lang haar fantastisch.

Voorop staat natuurlijk dat je haar gezond moet zijn. Ook de haarkleur vergt de nodige aandacht. Babylights versterken de natuurlijke uitstraling ervan maar ook statement kleuren zoals die de trends zijn voor 2021 (en ook voor 2022) doen het fantastisch op lang haar. Denk aan de vlammend rode manen van topmodel Gigi Hadid. Of aan Bella Hadid die zich graag aan een schitterende diepchocoladebruine tint waagt. Je zou zelfs aan gitzwart kunnen denken. Bedenk wat dat het kleuren van lang haar enorm high maintenance is.

Haarstyling winter 2021 2022

Qua haarstyling gaan we deze winter voor supernatuurlijke coupes waar het haar zijn eigen textuur volgt. Dus steil haar draag je steil; heb je krullend haar dan accentueer en verfraai je je krullenbos. De middenscheiding is populair, maar een diepe zijscheiding maakt je coupe modern. Een veel geziene haartrend is bovendien: twee vlechtjes aan weerszijden van je gezicht.

Andere haartrends winter 2021 2022

Wil je je haar iets extra’s meegeven, dan kun je denken aan een pony. Stem de vorm en lengte af op je gezichtvorm. Laagjes zijn natuurlijk ook een optie, denk aan ghost layers (laagjes van binnenuit voor meer volume). Klik hier voor ALLE haartrends voor de komende winter. Maar bezint eer ge begint. Want zoals gezegd, gaat er niets boven ‘coupe nature’.

Mocht je haarinspiratie nodig hebben (misschien om je haar te laten groeien of om het te stylen), bekijk dan onze kapselfoto’s maar eens.

Klik hier voor tips om je haar sneller te laten groeien.

