Retro of futuristisch? Heb jij al ideeën voor je nieuwe hair look voor herfst winter 2021 2022? Wij stelden een trend report met de allernieuwste kapsels en haarkleuren voor je samen.

Haar trend report winter 2021 2022. Dit zijn de allernieuwste kapseltrends. Photo: courtesy of Prada

De haartrends voor winter 2021 2022 zijn waanzinnig inspirerend. Het lijkt wel of we na de lockdown periodes van afgelopen jaar een grote inhaalslag gaan maken. Nooit tevoren zagen we zoveel creatieve kapsels op de (digitale) catwalks voorbijkomen. Recht en bot afgeknipte haarsnitten mogen nog steeds maar er is een enorme tendens richting laagjeskapsels. We gaan met innovatieve volumes en verrassende bewegingen spelen. Halflange kapsels (en bob lijnen) blijven de favoriet maar de balans met korte kapsels en lang haar is evenwichtiger.

De invloeden zijn retro maar soms ook avant-gardistisch (zie Prada).

Pony’s zijn nog steeds een huge trend en we gaan ze in alle mogelijke vormen en lengtes zien. Van korte rafelige pony’s tot volle, lange pony’s (en alles wat daartussen zit).

Kapseltrends herfst winter 2021. Missoni. Die kleren, dat hààr (bobkapsel met krul)! Photo: courtesy of Missoni

Ook in de haarkleurtrends voor winter 2021 2022 blijft ‘statement’ het sleutelwoord. Met een mooie balayage of babylights kom je altijd goed weg, maar stoere haarkleuren als inktzwart of vlammend rood zijn ook zeker van de partij.

Hieronder een trend report dat je een goed overzicht geeft van de kapseltrends en haarkleuren voor herfst winter 2021 2022.

#1 Laagjeskapsels (met rock feeling)

De grote nieuwigheid voor herfst winter 2021 is: laagjes! We gaan weer volop voor laagjeskapsels en dan wel met nieuwe technieken. Ghost layers – laagjes van binnenuit die extra volume creëren maar niet zichtbaar zijn – zijn trendy, maar je mag het er ook dikker bovenop leggen. Laagjeskapsel met een rock feeling waarbij de onderste lagen worden uitgedund zijn terug in beeld. Check Billie Eilish in NDA. Koploper op dit gebied was Nederlands topmodel Marjan Jonkman die een paar seizoenen geleden al met een trendy laagjeskapsel op de proppen kwam.

Haar trend report winter 2021 2022. Gelaagd kapsel met rock feeling. Fashion Show: Dsquared2. Model: Marjan Jonkman. Foto: Charlotte Mesman

#2 Shag kapsels

Als we het over laagjeskapsels hebben, hebben we het natuurlijk ook over shag haircuts. Deze flower power haarstijl uit de jaren ’70 en ’80 is weer terug in beeld. Ook hier draait het allemaal om volume en beweging die je met lagen, lengteverschillen en speelse punten creëert. Het shagkapsel is geschikt voor alle haartypen, ook (juist!) voor krullend haar. Eén ding moet je voor ogen houden: dit is géén netjes en geordend kapsel. Daar moet je tegen kunnen.

Kapsel trends. The shag. Trendy jaren ’70 kapsel. Modeshow: Ujoh. Foto: Charlotte Mesman

#3 Mullets

Mullets – ook wel ‘nektapijtjes’ of ‘matjes’ – blijven opduiken. Het is wellicht het meest gehate (en vulgaire) haardetail dat je je kunt voorstellen, en toch blijft-ie (misschien juist daarom) intrigeren. Bereid je maar voor want we gaan deze haarstijl nog véél zien.

Haartrends 2021. Jaren ’80 kapsel met laagjes en mullet. Modeshow: MSGM. Foto: Charlotte Mesman

#4 Korte kapsels

Met korte kapsels kun je deze winter alle kanten op. Eén van de meest populaire korte kapsels is de zéér korte pixie cut met korte rafelige pony. Het is zeker niet het enige korte kapsel voor herfst winter 2021 2022. We gaan ook korte kapsels met grote volumes (bovenop en aan de zijkanten van het hoofd, soms zelfs met mullets) zien. Deze kapsels zijn veelzijdig. Je kunt er verschillende looks mee creëren. Maar als je van gemak houdt, dan is een ultrakorte pixie cut (foto links onder) vast iets voor jou.

Haartrends herfst winter 2021 2022. Pittige korte kapsels met plukjes en korte pony’s. Foto: Charlotte Mesman

#5 Pony’s

Fan van bangs? Je kunt het komende seizoen je hart ophalen. Pony’s blijven on trend. Voor iedereen is er wel een geschikte pony te vinden: baby bangs, curtains bangs (de meest flatterende en anti-aging pony die er is), schuine bangs (ook een fantastische ‘botox pony’), lange pony’s, volle pony’s, ronde pony’s… wat jij wilt.

Haartrends herfst winter 2021 2022. Pony’s zijn een huge trend. Foto: Charlotte Mesman

#6 Bob kapsels

Het bobkapsel op één lengte is een topper en maakt steevast deel uit van de actuele kapseltrends. Dit kapsel is stijlvol en tijdloos. Het is een perfect kapsel voor elk haartype en elke leeftijd. Met dit kapsel ga je op safe.

Kapseltrends 2021. Superschattig carré kapseltje. Long bob. Foto: Charlotte Mesman

#7 Krullen zijn hot

De textuur van je haar is natuurlijk niet iets wat je in eigen hand hebt, maar heeft de natuur je begiftigd met een flinke bos krullen, dan laat je die volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 wapperen. Houd je van een kort kapsel dan kun je ook met grote volumes in de hoogte (bovenop je hoofd) werken!

Haartrends herfst winter 2021 2022. 6x Krullenkapsels. Model: Chiara Scelsi. Foto: Charlotte Mesman

#8 Zijscheiding

Mode & beauty influencers zweren bij middenscheidingen maar houd je van een trendy hoofd dan is een lage zijscheiding jouw ding. En dat van Fendi! Het toonaangevende Italiaanse modehuis stuurde zijn modellen met zwoele zijscheidingen waarvan de zijlokken door spelden op hun plek werden gehouden de catwalk op. Let op onze woorden: de zijscheiding wordt weer een trend!

Haar trend report winter 2021 2022. De allernieuwste kapsels. Photo: courtesy of Fendi

#9 Middenscheiding

Maar de middenscheiding is een keeper, of course. Voor elke haarlengte. Met twee haarspeldjes aan weerszijden van de scheiding geef je je kapsel voor herfst winter 2021 2022 een coole girly girly touch mee. Klik hier voor meer haaraccessoires voor het nieuwe seizoen.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Dsquared2

#10 Gelkapsels

Gelkapsels doken de afgelopen seizoenen steeds vaker op de catwalks op maar zijn in het straatbeeld nog ver te zoeken. Het is de vraag of deze avant-garde trend deze winter zal aanslaan. In elk geval is deze hairlook supertrendy en ook nog eens dé oplossing voor een bad hair day. Klik hier voor meer wet gel looks van de catwalk van Sportmax herfst winter 2021 2022.

Korte kapsels winter 2021. Photo courtesy of Sportmax

#11 Grafische kapsels

In lijn met de wet look kapsels liggen ook de uiterst futuristische hair looks die we op de catwalk van Prada voor herfst winter 2021 2022 hebben gezien. Met behulp van gel was het haar in verschillende grafische secties onderverdeeld waardoor je een uiterst modern resultaat krijgt. Alleen de punten waren niet met gel bewerkt. Hierdoor kreeg je niet alleen een verschil in volumes maar ook in textuur.

Haar trend report winter 2021 2022. De allernieuwste kapsels. Photo: courtesy of Prada

#12 Statement haarkleuren

De haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022 vragen om lef. Een kleur is een kleur, of het nu blond, rood, kastanjebruin of gitzwart is. De haarkleuren voor het komende seizoen mogen gezien worden. Het zijn ogenschijnlijke effen kleuren maar als je ze beter bekijkt, zitten er wel degelijk kleurnuances in. De blondkleuren zijn warm en honingkaramelachtig of juist hoogblond. De rode haarkleuren zijn vlammend en koperachtig. De kastanjebruine kleuren doen denken aan de diepe nuances van chocolade en koffie. Voor wat betreft de zwarte haarkleuren… die zijn gitzwart. Punt uit!

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

#13 Grey blending

De corona-epidemie heeft zo ongeveer alle aspecten van ons leven op één of andere manier geraakt. Ook de haarkleurtrends zijn niet ongeroerd gebleven. De afgelopen jaren zijn we natuurlijk grijs haar steeds meer gaan respecteren. Maar er zijn ook steeds meer haarkleurtechnieken bijgekomen die natuurlijk grijs haar verfraaien en er een kunstwerk van maken. Grey blending bijvoorbeeld is een enorme trend. Het gaat om highlights waarin je natuurlijke grijze haren, als je er nog niet zoveel hebt, als het ware versmelten. Klik hier om meer over grey blending te lezen.

Grey blending is dé grote haartrend voor 2021

