Korte kapsels winter 2021. Zo willen we allemaal wel kort haar!

Korte kapsels winter 2021. Photo courtesy of Sportmax

De korte kapsels voor herfst winter 2021 2022 zijn verrassend vernieuwend. Eindelijk zien we haarsnitten die nu eens niet (in zijn geheel) teruggrijpen naar het verleden. De korte coupes zijn creatief, met opvallende lengteverschillen en chunky vormen. Soms zelfs zò dat het lijkt alsof je eigenhandig de schaar in je haar hebt gezet.

Pixie cuts met korte pony’s blijven we zien maar heel populair voor winter 2021 2022 zijn ook korte snitten met wat langer haar in de nek (mullet ofwel ‘matje’) en langere zijkanten. Laagjes spelen in deze coupes een belangrijke rol. Daarnaast blijven we ook korte rechte bob kapsels zien. Eigenlijk loopt alles een beetje door elkaar. De haartrends laten een heel gevarieerd beeld zien.

Een ander kenmerk van de korte kapsels voor herfst winter 2021 2022 is dat ze ontzettend veelzijdig zijn. De nieuwe korte kapsels bieden qua styling enorm veel mogelijkheden.

Backstage bij de modeshow van Sportmax kwamen we bijzonder modern gestylede korte kapsels tegen. Voor het haar van de modellen was een haarproduct met een ietwat ‘vochtig’ textuur gebruikt waardoor het haar zich goed liet modelleren. Vervolgens was er heel creatief met de kapsels omgegaan.

Een paar tricks voor een hypermodern hoofd die we van Sportmax kunnen afkijken, zijn:

laat één of beide oren door je haar heen piepen (dat staat direct superhip);

isoleer de voorste lokken en laat ze gewild slordig voor je gezicht hangen;

heb je een rechte pony, style ‘m dan aan één kant opzij zodat-ie heel onregelmatig lijkt;

laat een lange pony van voren openvallen (gordijntjespony) en geef er beweging aan;

Bekijk de kapselfoto’s maar eens goed. Ze zullen je vast op ideeën brengen voor jouw look!

