Kapseltrends herfst 2021. Missoni. Die kleren, dat hààr (bobkapsel met krul)! Photo: courtesy of Missoni

We vergapen ons in deze periode aan de allernieuwste modecollecties voor herfst winter 2021 2022. Anders dan voorheen hebben we (helaas) veel modecollecties niet live op de catwalk kunnen bewonderen, maar krijgen we het materiaal toegestuurd.

Sommige modehuizen houden vast aan de catwalkformule en showen hun collecties (zonder publiek) voor de videocamera’s; andere modehuizen hebben gekozen voor een fotoshoot waarin de wintercollectie voor winter 2021 2022 wordt geshowd. Dat is ook het geval van Missoni.

Het Italiaanse modehuis, wereldwijd bekend om z’n fantasieën, komt met een dynamische modecollectie die werd gefotografeerd in CityLife, een totaal gerenoveerde wijk in Milaan (eens stond daar het ‘oude’ beursgebouw en werden de modeshows er gehouden – we hebben er dierbare herinneringen aan) met maar liefst drie wolkenkrabbers (een nieuw verschijnsel in de Italiaanse modestad).

Zoals altijd, zijn de creaties van Missoni vloeiend en beweegbaar. Datzelfde geldt voor het kapseltje van een van de modellen. Dat is echt supercool en beantwoordt aan de allernieuwste haartrends voor 2021. Het gaat om een bobkapsel met laagjes en een krullende pony. Dit soort halflange kapsels zijn een supertrend. Ze maken korte metten met het taboe dat je geen pony kunt hebben als je haar van nature krult.

Verder zegt dit kapsel ontzettend veel over hair styling voor winter 2021. Het hoeft allemaal niet meer zo perfect te zijn. Heb je van nature krul of slag, accentueer dat dan. Zelfs je pony mag krullen! Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

