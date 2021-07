Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photos courtesy of Dsquared2

De haaraccessoires voor herfst winter 2021 laten een rustig en vrij klassiek beeld zien dat in geen vergelijking staat met opvallend exuberante haaraccessoires van vorig jaar winter. Geen wonder! Voor herfst winter 2021 2022 moesten de modehuizen op zoek naar nieuwe manieren om hun collecties aan de man (vrouw) te brengen. De modeweken waren grotendeels digitaal. Nieuwe vormen van presentaties – digitale catwalkshows zonder publiek, fotoshoots en ad hoc video’s – eisten alle aandacht op.

Voeg daartoe dat we winter 2021 2022, net zoals de afgelopen seizoenen, veel haarsjaaltjes gaan dragen. Die accessoires nemen het (deels) van de haarversieringen over. Klik hier om meer over de haarsjaaltjes te lezen.

We zetten de allernieuwste haaraccessoires voor herfst winter 2021 2022 voor je op een rijtje.

# Haarbanden met parels

Parels zijn al sinds jaar en dag (we zeggen we: sinds eeuwen!) een geliefd haaraccessoire. Voor herfst winter 2021 2022 prijken ze opnieuw op diademen en haarbanden. Om je diadeem maximaal tot zijn recht te laten komen, draag je dit haarsieraad bij voorkeur bij een geordend kapsel en samengebonden haar.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photos courtesy of Laura Biagiotti (left) and Giambattista Valli (right)

#2 Haarspelden

Op verschillende catwalks kwamen we haarspelden tegen. Bij Fendi werden de kapseltjes met diepe zijscheiding aan weerszijden van het hoofd in toom gehouden door twee speldjes.

Bij Dsquared2 werden goudkleurige sieraadclips gebruikt om een scherpe middenscheiding open te houden en de voorste lokken speels over het gezicht te laten vallen.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Dsquared2

Bij Schiaparelli voerden sieraadspelden de boventoon en vormden ze de continuering van de sieraadknopen van de creaties.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Schiaparelli

Bij Laura Biagiotti zagen haarspelden met letters, een haartrend die we de afgelopen jaar al vaker zijn tegengekomen.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Laura Biagiotti

#3 Gewatteerde diademen

Bij Dior kwamen we de gewatteerde diadeem tegen. Ook dit is geen nieuwkomer, maar het is wel een welkom haaraccessoire. Je creëert er in één handomdraai een superfashionable hair look mee. Een paar smokey eyes erbij en je bent up-to-date!

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Dior

#4 Zwarte voile

De voile (of rouwsluier) blijft intrigeren. Voor herfst winter 2021 2022 kwamen we hem tegen bij Dior. Het is niet direct iets wat je zult gaan dragen, maar dit accessoire zorgt wel voor een bepaalde mood.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Dior

#5 Gebreid sjaaltje als haarband

Geheel in lijn met de knitwear trend die ook voor herfst winter 2021 2022 weer huge is, is de gebreide haarband die Luisa Beccaria combineerde met een romantische bloemenjurk en een lichtblauwe wintermantel. Om maar te laten hoe creatief je (zelf) met accessoires kunt omgaan.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photo courtesy of Luisa Beccaria

#6 Goudkleurig kroontje

Voor feestelijke gelegenheden is het goudkleurige kroontje altijd nog een topaccessoire. Dit haarsieraad is niet meer uit het modebeeld weg te denken. Het is een supercool accessoire bij een mooie galajurk maar je kunt ‘m net zo goed met nonchalance bij een spijkerbroek dragen.

Houd je niet van zo’n ‘prinsessenlook’ ga dan op zoek naar alternatieven die beantwoorden aan jouw persoonlijke smaak en maak er je ‘signature’ van.

Trend report winter 2021 2022: haar accessoires. Photos courtesy of Antonio Marras (left) and Dsquared2 (right)

