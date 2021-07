Kopen in de uitverkoop 2021. Ultieme zomeraccessoires: rieten mandjes en koorden sandalen

Kopen in de uitverkoop 2021. Ultieme zomeraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Vier zomer 2021 met extreem zonnige modeaccessoires in heerlijke feel good materialen als riet, stro, koord en touw. De modecollecties voor zomer 2021 staan er bol van. Dit soort accessoires laten zich gemakkelijk combineren en hebben een waanzinnig zomerse uitstraling.

Espadrilles bijvoorbeeld zijn weer helemaal terug. Ze doen het fantastisch onder broeken maar ook onder lange zonnejurken, shorts en korte minirokjes. Supercool zijn ook de koorden sandalen. Een felgekleurd lakje voor je teennagels erbij en je voeten mogen gezien worden.

Een andere topper die we deze zomer overal zien, is de rieten bucket bag of tassen die in koord zijn uitgevoerd. Je flaneert er niet alleen mee over de boulevard maar draagt ze net zo goed bij een avondjurk (bijvoorbeeld een slip dress of een jurk met een vrolijke fantasie).

Een ander mode accessoire dat je look direct opfleurt en die uitbundig summer touch meegeeft, is de rieten hoed. Houd je meer van een sportief hoofddeksel, kijk dan uit naar een rieten of strooien baseball pet. Te gek, toch?

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

