Beauty trends 2021. Update je make-up look met kleur. Tips van MAC make-up artist Netta Szekely

Beauty trends 2021. Update je make-up look met kleur. Make-up by MAC. Show: Missoni herfst winter 2020 2021

Via een inspirerende online masterclass introduceerden de visagisten van MAC ons in de wereld van de Avant Garde Make-up. Deze wereld heeft niets te maken met de klassieke en commerciële make-up maar alles met innoverende en inspirerende looks en technieken. Het is de wereld van de catwalks, de editorials (tijdschriften) maar ook van de social media. Alles wat innoverend, modern en out-of-the-box is, kun je eronder schuiven. We delen de make-up inspiratie die we tijdens de masterclass opdeden, en de tips & tricks die wij van de MAC make-up artists meekregen, graag met je!

Kleur in de Avant-Garde Make-up

Beauty trends 2021. Update je make-up look met kleur. Eye Shaduw X 12 Botanic Panic van MAC Cosmetics. Foto: Charlotte Mesman

Vandaag hebben we het over kleur. Kleur (ook ongewone felle kleuren en een ongewoon gebruik ervan) maakt een belangrijk deel uit van de Avant Garde Make-up. Dit betekent niet dat je ‘maar’ wat doet. ‘Make-up moet een verhaal vertellen en dat verhaal moet begrijpelijk zijn,’ aldus MAC make-up artist Netta Szekely.

‘Ik zie kleur graag als een taal met regels. Je moet die regels volgen als je iets zinvols wilt maken. Als je wilt begrijpen en begrepen wilt worden door de wereld om je heen, dan moet je de grammatica volgen. Als je de regels eenmaal kent, dan kun je ermee spelen of er zelfs mee breken om je eigen taal te creëren. Denk aan wat de impressionisten met kleur deden, of Kandinsky in de kunst, of de heel herkenbare kleurentaal als je bijvoorbeeld een Missoni print ziet.’

Van catwalk tot editorial zien we dat kleur momenteel op een heel sterke en indrukwekkende manier wordt gebruikt om boodschappen uit te dragen, om verhalen te vertellen, om ritmes te creëren. Soms heb ik het idee dat een hele wereld in één enkele kleur schuilgaat. – Netta Szekely

Make-up trends zomer 2021. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

‘Mijn eigen visie en stijl zijn sterk beïnvloed door mijn werk backstage met MAC. In het verleden, seizoen na seizoen, hebben we enorm veel verschillende soorten natuurlijke make-up looks hebben gecreëerd – van de letterlijke ‘no-make-up make-up’ tot looks met allerlei verfijnde nuances van natural en nude kleuren – maar de afgelopen seizoenen was kleur overal. Het is een explosie van kleur.’

‘Kleur is de hoofdrolspeler en we zijn er zo vertrouwd mee geraakt dat ik het idee heb dat het ons steeds gemakkelijker afgaat om kleur te gebruiken. Voor mij voelt het vertrouwder dan ooit. Je hebt niets meer uit te leggen of je te verantwoorden. Het is dramatisch, stoer, avant-gardistisch. Die avant-gardistische stroming die we in de make-up en beautywereld zien, voelt voor mij heel goed, misschien ook omdat ik ben wel een beetje rebels ben, maar het is méér: ik denk dat we momenteel met kleur spelen op een experimentele manier. Het is een uitdaging, we hebben vrij spel.’

Make-up trends lente zomer 2020. Makeup by MAC Cosmetics. Modeshow: Salvatore Ferragamo

De sterkte van de kleur die je gebruikt, bepaalt hoe sterk de impact is. – Netta Szekely

Netta legt ons uit hoe ze te werk gaat, hoe jezelf met kleur kunt experimenteren. ‘Ik begin altijd met iets klassieks, iets moois, maar dan beweeg ik me meer naar een gevaarzone om de grenzen te verkennen, om ze uit te testen of zelfs te verleggen. Ik neem graag risico’s met kleur. Het gaat dus niet om het breken met regels om controversieel of rebels te zijn. Er zijn regels waar je je aan moet houden, wil je de regels breken. Je hoeft niet elke keer dat je een kleur uit je beauty haalt een gezicht vol theater te creëren. Je moet de basisstructuur van de taal aanhouden, wil je begrepen worden. Het is niet compleet gibberish; het moet geen onzin zijn.’

‘Dat is wat er op dit moment aan het gebeuren is. Ik zie dat elke dag op mijn social. Er zijn mensen die volkomen in de ban zijn van de energie van kleur. Kleur intrigeert. Mijn persoonlijke idee van kleur is om de woorden in de zin te nemen en ze in een nieuwe volgorde te plaatsen om nieuwe manieren te creëren om te communiceren. Als je naar mijn werk kijkt, dan zal je zien dat het niet extreem avant-garde is, maar wel een andere manier van benadering van beauty.’

Rode kleuren in de avant-garde make-up

‘Zo ben ik al heel lang geobsedeerd door rood. Door mijn werk backstage zie ik een soort proces waar rood eerst alleen op de lippen werd gebruikt en toen opsteeg naar de jukbeenderen en naar de ogen, en nu is rood overal. Rood is een kleur die we van onszelf al hebben in onze huid – het is de kleur van bloed, van blozen – maar gewoonlijk proberen we deze kleur te bedekken.’

‘Het avant-garde idee hier is in plaats van rood te camoufleren het te accentueren. We doen het tegenovergestelde. Je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt rood met de huid laten versmelten zodat het een natuurlijke blos lijkt, alsof je in de zon bent geweest, maar je kunt ook echt voor uitgesproken rode koontjes (bruised cheeks) gaan, bijvoorbeeld (zo doe ik dat) door de rode kleur op mijn handen te doen en die dan op je gezicht te smeren. Een andere manier waarop ik in mijn werk rood heb gebruikt, is als sproetjes. Op zich is dat een natuurlijk concept, maar ik heb natuurlijke sproetjes als uitgangspunt genomen, wat rood toegevoegd en de sproetjes over het hele gezicht gezet.’

Make-uptrends 2021. Make-up by MAC. Moschino herfst winter 2020 2021. Foto: Charlotte Mesman

‘Voor deze looks gebruikte ik Liquid Powder Kiss van MAC dat een innoverende textuur heeft. Soms kan het product zelf de inspiratie om kleur te gebruiken zijn. Je kunt de kleur heel fel aanbrengen maar je kunt ‘m ook uitwerken en vervagen tot een zacht gefluister.’

Tip: door felle kleuren uit te werken en te vervagen, komt kleur binnen ieders handbereik en kan zelfs de meest conservatieve persoon kleur dragen.

Gele kleuren in de avant-garde make-up

‘Als een make-up artiest in de fashion industrie wil ik gewoonlijk niet aanhaken bij wat op dit moment modern is, bij bestaande trends, maar eerder, als het even mogelijk is, inspiratie aanleveren voor een toekomstige trend. Dat probeer ik op dit moment met geel te doen. Geel is opnieuw een kleur die al in onze huid aanwezig is maar in mijn werk draag ik die kleur verder uit. Ik gebruik ‘m zelfs als blush, maar ook als (gele) highlight. Als je naar geel kijkt, ligt die kleur niet zo ver van goud. Goud is eigenlijk geel met een metallic aspect. Goud is een kleur die we gewoonlijk gebruiken als een klassieke highlighter, maar ik voeg er dan geel aan toe. Ik experimenteer ermee.’

Het peacock-effect (verschillende felle kleuren naast elkaar) in de make-up

Beauty trends 2021. Update je make-up look met kleur. Make-up by MAC. Photo: courtesy of Giambattista Valli

Soms kun je ook verschillende felle kleuren bij elkaar gebruiken. Soms is ‘more just more‘. Als je meerdere felle kleuren bij elkaar gebruikt, zijn die uiteindelijk in balans. Het is gewaagd, een creatieve manier van communiceren, maar uiteindelijk wel te begrijpen. Er zijn manieren om toch een balans te vinden als je meerdere kleuren bij elkaar draagt. Bijvoorbeeld door de huid heel natuurlijk te houden met een foundation als Face & Body Studio Radiance.’

‘Soms ook pak ik mijn kleurenpalet erbij en laat ik me inspireren door de kleuren die ik daar zie, maar ook dan moet je balans creëren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door fel opgemaakte ogen met natuurlijke wenkbrauwen te combineren.’

Geïnspireerd? Wij wel! De afgelopen dagen experimenteerden we met oranje oogmake-up (met heel verrassende resultaten). Ons advies: haal je eigen kleurenpalet erbij en experimenteer met jouw make-up look!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE