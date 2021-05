Kapseltrends 2021. Shagkapsels zijn zò hot. Ook voor krullend haar! Photo: courtesy of Boss

Eén van de meest opmerkelijke haartrends voor lente zomer 2021 is: laagjes. Laagjes zijn weer terug van weggeweest. Voor een edy hair look ga je voor een kapsel met verschillende haarlengtes. Een blunt cut mag nog steeds maar beweging en volume nemen toch echt de overhand. Nog cooler wordt je kapsel als je laagjes met een pony combineert.

Model Antonina Petkovic met laagjeskapsel, ph. Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. Shagkapsels zijn zò hot. Ook voor krullend haar! Photo: courtesy of Valentino

Laagjes, pony’s. Via deze sleutelwoorden kom je vanzelf (ook) bij het jaren ’70 shag kapsel uit. In de jaren ’90 werd het opnieuw populair dankzij Jennifer Aniston alias Rachel (in ‘Friends’). Steeds opnieuw duikt dit zwoele kapsel op. Ook in de haartrends voor lente zomer 2021 neemt het een belangrijke plaats in.

Kapseltrends 2021. Shagkapsels zijn zò hot. Ook voor krullend haar! Photo: courtesy of Boss

De nieuwigheid is dat het shag kapsel van 2021 door IEDEREEN en met elke haartextuur gedragen kan worden, ook als je super krullend haar hebt.

Nog al te vaak wordt gedacht dat laagjes en pony’s aan steil of sluik haar voorbehouden zijn. Dat taboe is nu voorgoed doorbroken. Laagjes in krullend haar zijn supercool! Jazeker, door de kortere haarlengtes wordt je haar minder zwaar en kan het méér gaan krullen waardoor je meer volume krijgt, maar dat is nu juist de clou! Volume is een super haartrend voor lente zomer 2021.

Kapseltrends 2021. Shagkapsels zijn zò hot. Ook voor krullend haar! Photo: courtesy of Louis Vuitton

Ook het taboe dat je geen pony kunt hebben als je krullend haar hebt, is van de baan. Krullende pony’s zijn iets om na te streven. Ga je krullende pony alsjeblieft niet glad stylen!

Leidraad in de haartrends voor lente zomer 2021 is dat je het moet doen met de textuur die je hebt. Ga niet sleutelen aan de natuur van je haar, maar benut het om er een supercoupe van te maken, of je nu steil, golvend of krullend haar hebt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet is zo’n shagkapsel iets voor jou.

