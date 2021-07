Spijkerbroekentrends winter 2021. Zijn de skinny jeans ten dode opgeschreven?

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Celine

Als altijd aan de vooravond van een nieuw modeseizoen, nemen we als eerste de spijkerbroeken trends onder de loep. Dit 1) omdat je er dan in de uitverkoop al op kunt anticiperen en 2) omdat je spijkerbroeken gelijk aan kunt. Laten we daarom gelijk maar tot de kern komen: de spijkerbroeken trends voor herfst winter 2021 2022 staan in het teken van rechte én wijde spijkerbroeken.

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Dsquared2

Is het dan echt afgelopen met skinny jeans? Je zou haast denken van wel, maar de kenners denken eerder aan een tijdelijke dip. Skinny jeans zullen nooit helemaal uit beeld verdwijnen, meent Levi’s CEO Chip Bergh. Maar als een paal boven water staat dat de pandemie ook als het om de spijkerbroekentrends gaat een flinke vinger in de pap heeft gehad. Wie heeft er zin om te (verplicht) te loungen op de bank van eigen huiskamer in een strak broekje? Niemand toch? De epidemie stuurde aan op een trend richting wijdere en meer comfortabelere kleding.

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Celine

En deze trend zet door. Wellicht zijn we teveel gewend geraakt aan gemak en grote volumes. Althans, dat is misschien wat de modehuizen denken. Feit is dat we op de catwalks voor herfst winter 2021 2022 overwegend wijde jeans tegenkwamen. Deze spijkerbroeken beantwoorden aan veelal aan de volgende criteria:

1. De spijkerbroeken reiken tot halverwege de kuit of boven de enkel.

2. De spijkerbroeken hebben een vrij hoge of paperbag (aangerimpelde) taille.

3. De meest geliefde kleuren zijn blauw of zwart.

4. Vintage looks (scheuren en dergelijke) zijn terug.

5. Een goed alternatief is de rechte jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille (en croptop) die ook nog steeds in de mode is.

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Skinny broekjes zagen we op de catwalks niet voorbijkomen, maar dat betekent niet dat je ze niet mag dragen. Na al die comfort kleding is het soms wel weer eens fijn om voor een strak en sexy silhouet te gaan.

