Make-up trends zomer 2021. De comeback van blush. Make-up: Baltasar Gonzalez Pinel. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Met blush gaan we dit seizoen héél bijzondere dingen doen, aldus de make-up artists van MAC Cosmetics in een recente online masterclass over de allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2021. De blush-trends voor lente zomer 2021 hebben alles te maken met drie macro trends die MAC in de zogenaamde Avant Garde Make-up wereld (de wereld van de modetijdschriften, de internationale catwalks, maar ook van Instagram, én van jou!) onderscheidt: kleur, neutrals en textuur.

Make-up trends 2021. Avant garde make-up. Neutrals. Make-up: Angelo Rauseo. Photo: courtesy of MAC Cosmetics

Make-up trends 2021: blush & kleur

Volgens de klassieke make-up regels dekken we gewoonlijk alles wat rood is – de kleur van bloed, de kleur van blozen – maar al te graag af. In plaats van deze kleur te camoufleren mag je hem dit seizoen, aldus MAC make-up artist Netta Szekely, accentueren (!).

Zo kun je rood met je huid laten versmelten zodat het een natuurlijke blos lijkt, alsof je in de zon bent geweest, maar je kunt ook echt voor uitgesproken (knal)rode koontjes (bruised cheeks) gaan. Je kunt zelfs een andere kleur dan rood, roze of oranje voor je wangen kiezen, bijvoorbeeld geel, een kleur die in het verlengde van goud ligt. Zo gek is dat eigenlijk niet want goud komt vaak in highlighters terug. Alles mag, zolang er maar een idee achter zit.

Make-up trends 2021: blush & neutrals

Maar ook als je je opmaakt met de zogenaamde ‘neutrals‘, gaan we het anders doen. De kleuren mogen dan in het verlengde van je huid liggen (let op: je huid is niet alleen maar beige, maar ook rood, en bevat zelfs blauw en groen), maar het concept van plaatsing, de positionering van make-up (en blush), is aan (grote) veranderingen onderhevig.

Ook hier hoef je de klassieke regels niet per se te volgens. Je hoeft je niet te beperken tot je wangen of jukbeenderen. Blush mag zich best over de rest van je gezicht uitspreiden, als een ‘echte’ blos. Volgens MAC make-up artist Angelo Rauseo bootsen we steeds vaker een verlegen blozen na. Of een verhitte after-workout roodheid. Deze looks zijn enerzijds girly en fris, anderzijds geraffineerd.

Make-up trends 2021: blush & texturen

Ook qua texturen is er op dit moment veel gaande. Crème blush is geen nieuwigheid meer maar de texturen van de hedendaagse producten zijn steeds geavanceerder. Er zijn zelfs mixen van gel, poeder en crème (zoals Glow Play Blush van MAC). Maar gebruik ook eens een poederblush en doe er dan een lik vaseline over, aldus MAC make-up artist Baltasar Gonzalez Pinel. Of gebruik een gloss lippenstift op je wangen en werk het product met je vingers in je huid.

Praktische make-up tips

1. Gebruik blush op een onconventionele manier. Als je een natuurlijk effect wilt creëren, kijk dan naar de manier waarop je gezicht kleurt als je de zon in gaat, en creëer dat effect met blush. Maar wil je een ongewoon effect creëren, speel dan met de plaatsing van je blush.

2. Er is een trend waar we blushers gebruiken met een beetje glans maar in plaats van het op of je wangen aan te brengen, breng je het hoger aan, hoog op je jukbeenderen richting je slapen, als een highlighter.

3. Een andere makeup-trend is om je blush op je hoge jukbeenderen richting je neus (en ook over je neusbrug) uit te werken zodat je het sun kissed effect krijgt. Kortom, je kunt met kleur, plaatsing en texturen spelen en verschillende moods creëren.

