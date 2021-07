Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Terwijl Milaan blaakt in de ongenadige julizon betasten duizenden handen in het beursgebouw Rho Fiera de stoffen voor winter 2022 2023 om er – behalve kleur en eventueel fantasie – textuur en gewicht van te keuren. MilanoUnica is terug. En hoe! Na een paar online edities – met dank aan het Covid-virus :-) – opent de gerenommeerde Italiaanse textielvakbeurs opnieuw haar deuren. Klinkt het je te technisch, lees dan toch even door! Als fashionista moet je de basis/bron van je passie kennen.

In hal 16 tot en met 20 van het ruim opgezette Milanese beurscomplex presenteren honderden textielfabrikanten hun allernieuwste stoffencollecties voor volgend jaar winter. Op de eerste beursdag (dinsdag 6 juli) was de opkomst groot en het enthousiasme idem dito. Vakmensen dromden rond de tafels waarop aan de hand van staaltjes de allernieuwste stoffentrends (kleuren, texturen, technieken, samenstellingen) worden geïllustreerd, om na een eerste indruk uit te zwermen om de afzonderlijke stands te bezoeken en aldaar een eerste basis voor de allernieuwste modecollecties voor winter 2022 2023 te leggen (n.b. inkopers van grote modeketens lopen hier rond!).

Ook wij waren uitgenodigd om een kijkje te nemen op deze high-end textielbeurs in Milaan en we zagen er weer ontzettend veel moois voorbijkomen. We lopen je door de allernieuwste trends heen voor een uniek voorproefje van de mode voor de komende tijd.

De mood voor winter 2022 2023? Passie!

‘Magnifieke Passies’ – positieve en proactieve passies – vormen de spil voor de textieltrends voor winter 2022 2023. Met deze passies legt MilanoUnica een link tussen het individu, de maatschappij en onze planeet wat uiteindelijk leidt tot drie macro moods (trends): persoonlijke passies, sociale passies en planetaire passies.

Persoonlijke passies: liefdesemoties en de ‘nouvelle cuisine’

Onder persoonlijke passies valt de passie in de liefde en alle sterke emoties die daarmee samenhangen, tot aan transgressie en overspel toe! Deze mood komt op een spannende manier in de kleurentrends en texturen tot uiting. Qua kleuren overheersen zwart en elegante crèmekleuren. De texturen zijn geïnspireerd door de lingerie. Van uitdragende doorzichtige texturen en luxueuze zijde tot romantische jacquards met lingerie effect.

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. Passie in de liefde (en overspel). MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Een andere persoonlijke passie heeft alles te maken met de smaakpapillen, met de natuur en de terugkeer naar oorspronkelijke ingrediënten, de zogenaamde botanische ‘nouvelle cuisine’. Kleuren en texturen zijn geïnspireerd door natuurlijke voedingsmiddelen als wortels, zaden, wilde kruiden en eetbare bloemen. Dit vertaalt zich in natuurlijke kleuren maar vooral ook interessante texturen als houttexturen, gaas, vezels en volumineuze structuren.

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. Food inspiration. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Sociale passies: imperfecte schoonheid en Kerstmis

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Niet de perfectie maar de imperfectie van het menselijke lichaam, in het bijzonder de huid, staat in deze mood/macro trend voor winter 2022 2023 centraal. Weg met de gepolijste Instagramplaatjes, terug naar ‘real life’, naar huidjes met sproetjes, vlekken, onregelmatigheden, rimpels. Huidskleuren maar ook ontzettend lieflijke poederkleuren staan in deze macrotrend centraal. De texturen zijn aaibaar en zacht, of glanzend en glad.

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Een andere stroming die onder deze macrotrend voor winter 2022 2023 valt, is: Kerstmis. Kerstmis staat voor warmte, geborgenheid, emoties uit je kindertijd, sociale verbondenheid, feest, voor een rijk en luxe gevoel, voor goud, maar ook rood en groen. Dit thema wordt uitgewerkt met goudglitter, met goudkleurige franjes, met tartan met een glittermotief, met lurex en superzacht en cosy ecobont. Opvallend zijn ook de details: goudkleurige juweelknopen met strass in de meest creatie vormen (zie de coverfoto).

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Planetaire passies: neon kleuren en innovatieve driedimensionale texturen

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

De meest innovatieve macrotrend voor winter 2022 2023 is die van de planetaire passies. Iedereen is op dit moment met het lot van onze planeet begaan. Deze passie komt tot uiting in een levendig kleurenpalet met veel groen, aquamarijnblauw en vitaminische neonkleuren.

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

De andere kant van de medaille is de moderne en steeds geavanceerdere technologie waar we net zo enthousiast over zijn en die ons permitteren om onze grenzen te verleggen. Tweedimensionaal wordt driedimensionaal. Franjes, maar ook texturen met vlechtstructuren, ingecorporeerde boomblaadjes en volumineus ecobont maken deel uit van deze macrotrend.

Modekleuren en stoffentrends winter 2022 2023. MilanoUnica. Foto: Charlotte Mesman

Onze conclusies

Als we onze eigen(gereide) conclusies mogen trekken, dan luidt die qua modekleuren voor winter 2022 2023 als volgt: natuurlijke kleuren als crème, poederkleuren, huidskleuren en zachtroze tinten, karamelkleuren, okergeel (véél okergeel!) en gebrand oranje worden afgewisseld door neonkleuren als fuchsia, paars, acid geel, felgroen en zeeblauw. Daarnaast is er een meer ingetogen kleurenpalet: zwart, crèmekleuren, bruintinten, grijs en blauw. Kerstrood en kerstgroen maken het plaatje compleet. En verder gaan we enorm veel glitter (vooral goud) zien.

Een ander stokpaardje voor winter 2022 2023 zijn de texturen: die zijn volumineus, aaibaar, driedimensionaal, fantasierijk en geïnspireerd door de natuur.

Qua prints en fantasieën vielen ons op: de enorme hoeveelheid stoere maar verfijnde ruiten (ook klassieke Engelse ruiten, wellicht met een sierlijk gouddraadje), de vele interpretaties van de pied de poule, de verfijnde dierenprints (het waren er maar weinig) en de weinige camouflage- en bloemenprints.

Meer nog dan om fantasieën draait het om texturen (wol, zijde, katoen, viscose) en de ‘voluminositeit’ daarvan.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE