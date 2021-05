Naast de wereld van de klassieke make-up is er een totaal andere wereld: de avant-gardistische make-up van de catwalks en magazines. Ontdek de nieuwe make-up no make-up looks. Wees open-minded!

De wereld verandert, de make-up verandert. Als nooit tevoren zagen we zulke belangrijke ontwikkelingen in de make-up als in deze tijd. De klassieke make-up looks zoals wij die kennen, zullen nooit verdwijnen maar daarnaast bestaat een parallelle wereld waar de gebruikelijke regels niet gelden. Deze wereld heeft niets te maken met de commerciële beauty industry. Het is een avant-gardistische make-up wereld waar het gaat om grenzen verleggen, om zelfexpressie, om een nieuwe, moderne manier van het beleven van make-up. Het is de wereld van de catwalks en tijdschriften, maar dat niet alleen. Ook op platforms als Instagram zien avant-gardistische make-looks het licht en van daaruit sijpelt deze manier van opmaken, een visie bijna, door naar het grote publiek. Het is iets waar iedereen, ook jij, mee aan de slag kan.

Avant-garde make-up trends 2021

Tijdens een uitgebreide online Masterclass van MAC Cosmetics vertelden vier MAC make-up artists van wereldkaliber – Angelo Rauseo, Baltasar Gonzalez Pinel, Live Apelland and Netta Szekely – over de boeiende avant-garde make-up wereld (want het is véél meer dan een beauty trend) waarin alle regels op de schop worden genomen en we aan de slag gaan met nieuwe technieken, geavanceerde texturen en kleur.

Het MAC-viertal opende de deur naar een magische make-up wereld (een wereld die wij al enigszins kenden van de modeshows backstage) waarin elke make-up look een verhaal vertelt en waarin alles mogelijk is. ‘Het is als het leren van een nieuwe taal,‘ was (kort door de bocht) de uitleg van MAC make-up artist Netta Szekely. ‘Je moet de regels kennen om begrepen te worden maar dan kun je er zelf mee aan de gang.‘

De wereld van de avant-garde make-up zoals we die van de fashion magazines en de internationale Fashion Weeks kennen is fascinerend en inspirerend, én voor iedereen binnen handbereik. Het is een kwestie van durven en experimenteren.

Tegelijkertijd is het een zoektocht naar jezelf die je permitteert om jouw eigen iconische look te ontwikkelen.

We gaan proberen het enthousiasme van de make-up artists van MAC en de inspiratie die wij van de Masterclass opdeden in een serie artikelen op jullie over te brengen. ‘We vragen je om open-minded te zijn,’ zo opende Baltasar Gonzalez Pinel de Masterclass.

De ‘The Geography of Neutrals’ trend 2021. De nieuwe manier van opmaken met neutrals

Om jullie enigzins voorzichtig te introduceren in de wereld van de avant-gardistische make-up (zodat je niet direct denkt: dit is niets voor mij!) bewaren we de (bijzonder heftige maar ook heel intrigerende) kleurtrend waar de MAC Masterclass mee begon voor een volgend artikel, maar beginnen we met ‘The Geography of Neutrals‘ die werd uitgelicht door Angelo Rauseo.

Iedereen is inmiddels bekend met de zogenaamde make-up no make-up looks: die looks waarvoor je ‘neutrals‘ – neutrale kleuren – gebruikt waardoor het eruit ziet alsof je niets op hebt. Die looks zijn de afgelopen jaren enorm veranderd en geëvolueerd. ‘Dat komt enerzijds‘, aldus Angelo Rauseo, ‘doordat we onze imperfecties steeds meer zijn gaan omarmen, zoals kringen onder de ogen of een ‘blurred lip’ die eruit ziet alsof je net met je boyfriend hebt gezoend.‘

‘Wat we gewoonlijk afdekten of camoufleerden, verwelkomen we nu. Dit is enorm verfrissend en vernieuwend, iets wat we tot nu toe niet gezien hebben maar waar de tijdschriften zich zeker aan wagen, ondanks het feit dat ‘neutrals’ soms best een beetje eng kunnen zijn. Je wordt voor vragen gesteld als ‘wat ga je afdekken, wat ga je accentueren, welke texturen ga je waar gebruiken, en welke kleuren?‘ en dat alles ga je dan op een nieuwe, supernatuurlijke manier doen zodat het geheel modern en avantgarde is.‘

De Neutrals-trend en het concept ‘plaatsing’

Iets wat heel belangrijk is om zo’n modern effect te creëren, is – wat wel wordt genoemd – de ‘plaatsing‘. Wààr ga je wat gebruiken? Ook dit concept is de afgelopen jaren enorm veranderd. Als voorbeeld geeft Angelo het gebruik van blush. Niet alleen gebruiken we tegenwoordig kleuren als roze en perzik maar we ‘distribueren’ de make-upjes ook heel anders over het gezicht. Zo zie je steeds vaker dat blush een soort ‘blozen’ wordt, een verlegen roze blosje over het gezicht. Heel fris en girly. Of een soort flush zoals je die na het sporten wel hebt. ‘Deze blush looks zijn enerzijds supernatuurlijk maar anderzijds ook heel geraffineerd,‘ legt Angelo uit. ‘Het moet ook een glamour feel hebben.

‘Beauty komt altijd met iets bijzonders, iets waar je wel twee keer naar kijkt.’

‘Zelf begin ik altijd met de natuurlijke tinten. Ik ga shaden, vorm een soort frame in het gezicht, bepaal waar ik wat ga plaatsen, en dan ga ik me afvragen of ik er een beetje kleur bij wil halen of niet. Want mijn huid vertoont niet alleen beige tinten, maar er komt roze in voor, en blauw en groen. En daar gaan we mee spelen. De benadering is dus heel anders dan voorheen. Klassiek versus avant-gardistisch.’

Een voorbeeld van een avant-gardistische make-up look met een speels element zie je op de foto hierboven. Voor de watergolfjes bij de ooghoeken gebruikte Angelo flossdraad (!). Hij kwam ’s morgens tijdens het tandpoetsen op het idee dat het wel eens een heel mooi resultaat zou kunnen opleveren als je een vloeibaar make-up product met een stukje tandzijde zou aanbrengen. Gelijk had hij!

Spelen met texturen

Niet alleen de nieuwe neutrals en speelse elementen voegen een moderne touch aan je make-up look toe, maar ook de nieuwe texturen van de producten die steeds geavanceerder zijn. Zo is Angelo geobsedeerd door de nieuwe blushes van MAC (Glow Play Blush) die een hybride consistentie van gel, poeder en crème hebben, en die ‘bouncy’ zijn. Druk ze even met een vinger in en ze veren terug als een kussentje. Ook op je wangen zijn ze ‘bouncy’. ‘Het lijkt wel of de kleur van binnenuit komt,‘ vertelt Angelo. ‘Je ziet het product niet maar alleen de kleur. Die kun je overigens zo intens of zo zacht maken als je wilt door te blenden. Zo kun je ze zelfs op de bleekste huid gebruiken. Het ziet er allemaal heel geloofwaardig en echt uit.‘

‘The Geography of Neutrals’ trend 2021. Zò doe je dat!

Waar het om gaat, is de grenzen opzoeken en moderne, vernieuwende looks creëren met nieuwe neutrals (die overigens warmer zijn dan in de jaren ’90), met een originele plaatsing en met nieuwe texturen. Dit is niet alleen weggelegd voor make-up artists maar voor iedereen die lef heeft, en een beetje open-minded.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE