Beauty trends zomer 2020. Bescherming tegen de zon is dé trend!

Jezelf goed beschermen tegen de zon is wellicht de belangrijkste beauty trend voor zomer 2020. Want een mooi, glad huidje is een sieraad dat in de make-up trends op de allereerste plaats komt. Hoe mooier je huid, hoe minder product (foundation) je nodig hebt, hoe mooier je make-up. Huidverzorging is belangrijker dan ooit.

Inmiddels weten we allemaal hoe belangrijk het is om onze huid te beschermen tegen de zon. Niet alleen omdat de zon schadelijk voor de gezondheid kan zijn maar ook omdat onbeschermde blootstelling aan UV-straling kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid, en dat wil toch niemand! Dus wapenen we ons met antizonnebrandcrèmes en smeren we erop los.

Maar wat vaak genoeg wordt vergeten, is dat er ook andere manieren zijn om je tegen de zon te beschermen. Wat te denken van kleding, van hoeden, van zonnebrillen en van make-up? We weten maar weinig over de bescherming die deze voorwerpen ons kunnen bieden. Tijd om er eens dieper op in te gaan.

Voor kleding bestaat er zelfs een aparte graadmeter: de UPF, vergelijkbaar met de SPF voor zonnebrandcrèmes. Een onderzoek van de Europese gemeenschap heeft uitgewezen dat eenderde van de kledingstukken onvoldoende tegen de zon beschermt. De bescherming die een stof kan bieden, hangt af van het soort stof (katoen en linnen bieden maar weinig bescherming), maar ook van de manier waar het kledingstuk gewassen en gestreken is (door het te strijken wordt de bescherming vergroot), van de chemische behandeling van de stof en van de kleur (donkere kleding beschermt beter) en van hoe strak of wijd het kledingstuk is (hoe strakker, des te minder de bescherming). Een klein testje om iets over de bescherming van een kledingstuk te weten te komen, is het tegen de zon in houden. Hoe meer zonlicht het kledingstuk doorlaat, hoe minder het beschermt.

Ook hoeden beschermen tegen de zon. Hoe breder de rand, hoe meer bescherming. Toch is het aan te raden om naast het gebruik van een huid ook nog een zonnebrandcrème te gebruiken. Een hoed begint pas een beetje te beschermen als de rand tenminste 7,5 cm breed is. En dan hebben we het echt over een joekel van een hoed! Japanse vrouwen (heel angstig om bruin te worden, een lichte huid is in Japan een schoonheidsideaal) lossen dit probleem op met gigantische zonnekleppen die zover vooruitsteken dat hun hele gezicht erdoor is overschaduwd.

Zowel UVA- als UVB-straling kunnen schade aan de ogen veroorzaken. Een zonnebril voorkomt dus niet alleen de kraaienpootjes die zich vormen bij het voortdurend ogen dichtknijpen tegen het felle zonlicht, maar beschermt ook de ogen zelf. Ga voor een zonnebril met optimale bescherming (raadpleeg de opticien). Donkere glazen beschermen in de regel beter dan lichte glazen. Vergeet tijdens het dragen van een zonnebril niet om toch ook de tere huid rond de ogen met een antizonnebrandcrème te beschermen.

Ook dagcrèmes, foundations en zelfs lippenstiften hebben tegenwoordig een zonnefilter die meestal rond SPF 15 ligt (er zijn ook producten met een totale sunblock). Klik hier om meer te lezen over de combinatie antizonnebrandcremes en zomermake-up.

Vergeet evenwel niet dat, net zoals bij een zonnebrandcrème, de bescherming in de loop der tijd afneemt. Zou je vertrouwen op de zonnefilter in je foundation, dan zou je dus bijna om het uur opnieuw de foundation moeten aanbrengen. Omdat dit natuurlijk niet haalbaar is, is het beter om onder je foundation toch een antizonnebrandcrème aan te brengen en om – waarom ook niet – er een hoed bij te dragen! Voor maximale bescherming van onze huid.

