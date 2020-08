Make-up trends 2020. Make-up tips voor op het strand of in de zon

Onberispelijke huidjes zijn dé make-up trends voor zomer 2020. Maar hoe doen we dat op het strand als een antizonnebrandcrème een absolute must is?

De make-up trends voor zomer 2020 draaien, net zoals de vorige seizoenen, om onberispelijke huidjes. Natuurlijke, mooie huidjes zijn dé tendens. Dat betekent natuurlijk niet dat we in het geheel geen make-up gebruiken. De foundations en poedertjes zijn steeds geavanceerder waardoor je het product bijna niet op de huid ziet liggen. Een ander backstage geheim is om zo min mogelijk product gebruiken. Maar hoe kunnen invulling geven aan deze actuele make-up trends als we een dagje naar zee gaan?

De make-up trends 2020 onder de zon

Een dagje naar zee of naar het zwembad? Een zonvakantie? Een allereerste optie is natuurlijk om je huid geheel niet op te maken. In dat geval breng je ongeveer 20 minuten voordat je de zon ingaat een antizonnebrandcrème met een geschikte UVA en UVB filter aan. Breng het product om de paar uur opnieuw aan. Klaar ben je!

Voelt het niet goed om zonder foundation of BB cream door het leven te gaan, kijk dan uit naar foundations of BB creams die speciaal ontwikkeld zijn om ermee de zon in te gaan. Deze producten hebben een hoge beschermingsfilter en zijn op de zon afgestemd, wat deze producten veiliger maakt dan ‘gewone’ make-upjes.

Nog beter is het om te layeren: combineer een antizonnebrandcrème met UVA en UVB filter met een speciaal voor het zonnen ontwikkelde foundation of BB cream om je huid optimaal te beschermen. Dit is de veiligste strategie om je huid te beschermen en vroegtijdige veroudering tegen te gaan.

Met ‘gewone’ make-up de zon in?

Heb je geen foundation of compacte poeder met speciaal ontwikkelde zon-formule bij de hand, breng dan altijd onder je make-up eerst een antizonnebrandcrème aan. Laat de crème ongeveer een half uur intrekken en maak je huid dan op.

Wees er echter op bedacht dat deze ‘gewone niet zon-formules’ ingrediënten kunnen bevatten die je huid in de zon kunnen irriteren. Gebruik in ieder geval geen producten met alcohol of parfum. Deze stofjes kunnen lelijke en moeilijk te verwijderen pigmentvlekken veroorzaken. Kijk ook uit met conserveringsmiddelen. Omdat de zon de talgproductie van je huid stimuleert, kunnen deze ‘gewone’ producten in combinatie met de zon leiden tot verstopte poriën. Het blijft dus uitkijken.

Gebruik in ieder geval zo min mogelijk product. Ga voor light formules. Ga bij voorkeur voor poederachtige producten als je de zon in gaat maar nogmaals: gebruik er een minimum van. Een goed alternatief is om alleen (na het aanbrengen van je antizonnebrandcrème) een camouflagestick te gebruiken om imperfecties te retoucheren.

Vergeet niet om ook je lippen te beschermen. Houd je van een kleurtje, ga dan voor een lippenstift met SP-filter.

