Eén streetstyle look, tien mode- en beautytrends voor 2020. Hoe cool kun je zijn? Deze outfit is het schoolvoorbeeld voor alle actuele mode- en beautytrends. Wat zij kan, kan jij ook. Doen!

Tijdens de Fashion Weeks doet iedereen zijn best om cool en stylish voor de dag te komen. Niet iedereen slaagt daarin. Maar er zijn altijd een paar mode outfits die het klassieke schot in de roos vormen. Dat geldt volgens ons dubbel en dwars voor de look op deze streetstyle foto’s. Ze laten zo ongeveer een totaalplaatje van de allernieuwste mode- en beautytrends voor 2020 zien.

Eén streetstyle look, 10 modetrends voor zomer 2020

Laten we de streetstyle look even van top tot teen analyseren. Dit zijn hotte items en trends voor 2020:

1. Leren kapiteinspetje. Lang leve de marinelook!

2. Cat eye-bril met spiegelglazen.

3. Rode lippen (de make-up trends voor 2020 laten een comeback van klassiekers zien).

4. Bobkapsel met waves.

5. Pastelgrijze haarkleur.

6. Goudkleurige schakelketting.

7. Crossbody heuptas.

8. Total white outfit.

9. Rok met elastische taille plus rijgkoord (items met rijgkoorden zijn hot!).

10. Sneakers.

Supercool, toch? Nu jij!

We wensen iedereen een fantastische (en trendy) zomer toe!

