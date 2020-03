Alle hens aan dek! De marine look is terug. Denk aan blauwe blazers met gouden knopen en blauwwit gestreepte truitjes. Heel cool ook de kapiteinspet. Het is een trend om nu al mee te spelen.

De Italiaanse modeontwerper Elisabetta Franchi heeft met haar vrouwelijke collecties de wereld veroverd. Haar collectie voor lente zomer 2020 laat een frisse marine look zien. Ook op andere catwalks, zoals bij Celine en Saint Laurent zagen we marine details. Het is een look om misschien niet als zodanig over te nemen, zeker niet vroeg in het seizoen, maar om elementen uit te halen en die in je eigen look te verwerken.

We hebben onze gedachten erover laten gaan wat we met deze frisse marine modetrend voor lente zomer 2020 kunnen. We hebben 9 tips, 9 mode ideeën voor je.

1. Combineer wit met navy blauw, nu al! Een witte (spijker)broek met een blauw vest of een blauwe blazer stemt vrolijk en blij. Eronder draag je, afhankelijk van het weer, een coltruitje, een bloesje of een top.

2. Combineer een spijkerbroek met een witte blazer of een wit jasje. Niets nieuws onder de zon, maar wél mooi.

3. Een andere optie is een donkerblauwe broek met een wit T-shirt als basis outfit, zoals Elisabetta Franchi zelf. Het is een klassieker waar je altijd goed mee wegkomt. Je kunt de look verder afmaken met een vest, een mooie jasje, een spijkerjack.

4. Mode combinatie: navy blauw met wit én ZWART! Vroeger deed deze combinatie je haren recht overeind staan, maar nu is het COOL!

5. Haal al je streepblouses en truitjes tevoorschijn en leg nieuwe combinaties. Streep met streep mag!

6. Update een blazer of vest met gouden knopen. Easy!

7. Draag grote gouden schakelkettingen en armbanden, misschien zelfs ceintuurs met gouden schakels. Gouden schakels zijn dé accessoire trend voor lente zomer 2020.

8. Verrijk je modelook met een kapiteinspet! Je vindt ze tegenwoordig overal, zelfs in het leer. Supertrendy!

9. Draag witte schoenen, laarzen of gympen. Ook dit is an sich al een enorme modetrend voor lente zomer 2020. Helemaal in het emmertje van de marine look!

Kortom, experimenteer!

