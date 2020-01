Baal jij van je lijf en van het lijnen? Zo word je weer blij

De meeste vragen die wij van onze lezeressen ontvangen gaan over de lichamelijke vorm. Een veel gestelde vraag is:

‘Help, ik vind mezelf niet mooi, ik ben niet in vorm, maar ik weet niet waar ik moet beginnen om mijn lichaam te verbeteren.’

Inderdaad een moeilijke kwestie. Soms is het gewoon niet voldoende dat je zin hebt om er iets aan te doen. Een goede motivatie is belangrijk maar daarmee is nog niet alles gezegd. Voordat je zomaar in de rondte gaat joggen, is het goed om een plan te trekken, om orde in de dingen aan te brengen, om prioriteiten te stellen. Om één en ander goed in kaart te brengen en de aanpak te beslissen. Ja, maar hoe?

Zoals met veel dingen, kan een schematische aanpak geen kwaad. Heb jij ook te maken met het ‘ik vind mijn lichaam niet mooi, maar ik weet niet waar ik moet beginnen’-dilemma, dan zullen de onderstaande punten misschien verhelderend kunnen werken.

1. Allereerst: wat vind je niet mooi aan je lichaam en waarom?

Ga in ondergoed voor de spiegel staan en bekijk jezelf zoals een buitenstaander dat zou doen. Schrijf dan de dingen op die je niet mooi aan je lichaam vindt, of die je graag zou verbeteren. Vermeld er ook bij waarom je er niet blij mee bent.

2. Ben je objectief?

Is het een objectief feit (ben je zwaarder geworden? Heb je meer cellulite?) of is het alleen maar een obsessie, een fixatie waar je al jaren mee worstelt?

Wees eerlijk tegenover jezelf.

3. Wat zijn de kritieke punten?

Als je kritiek op je eigen lichaam reëel is, stel dan nauwgezet vast wat de kritieke punten zijn (familieleden of vriendinnen kunnen je hierbij helpen) en bepaal welke zones het eerst moeten worden aangepakt (de meest voorkomende kritieke zones zijn: binnenkant van de dijen, buik, boezem, slappe huid, overgewicht – in welke volgorde je ze zet, zul je zelf moeten bepalen)

4. Zijn de kritieke punten die je voor jezelf hebt vastgesteld met sport of lichaamsbeweging te verhelpen?

Is het antwoord ‘ja’, dan ligt de oplossing voor de hand. Ga op zoek naar een sportschool waar je je prettig voelt, maak een afspraak met een instructeur, leg uit wat je aan je lichaam wilt verbeteren en wat je verwachtingen zijn. Laat je niet verleiden tot de aankoop van dure producten (zoals crèmes uit de beautyspa van de sportschool of maaltijdvervangers die de sportschool in de verkoop heeft) maar concentreer je op fitness. Een gezonde en gerichte aanpak met lichaamsbeweging is je doel en het is jouw taak dat de fitness-instructeur duidelijk te maken. Verlies geen tijd met ‘doe-het-zelf’-boeken of met ‘miraculeuze’ producten die je op de reclame hebt gezien. Niets, maar dan ook niets zal een gerichte aanpak en regelmatig trainen kunnen vervangen.

5. Of is het meer een kwestie van dieet?

Zie je ondanks je inspanningen maar schaarse resultaten en het je het gevoel dat de oplossing meer in je voedingspatroon zit, dan zal je je prioriteiten daar moeten leggen. Is je probleem overgewicht, probeer dan gezond te eten (vermijd vette sauzen, vette kazen, alcohol en ongezonde snacks en ga voor een uitgebalanceerd voedingspatroon met groenten en fruit) en schep gewoon iets minder op dan normaal. Lukt het je niet zelf lijn in je voedingspatroon te brengen, wend je dan tot een serieuze en professionele expert op dat gebied. Het mag dan misschien niet de meest economische oplossing zijn, effectief (en motiverend) is het wel. Een diëtist (beter nog als het een arts is) kan je helpen om je situatie in kaart te brengen, je adviseren over je streefgewicht en aangeven hoe je dat gewicht op een gezonde en evenwichtige manier kunt bereiken. Begin niet zelf aan ‘wilde dieten’. Ze kunnen gevaarlijk voor je gezondheid zijn en vaak genoeg duren de resultaten, als je ze al bereikt, maar kort.

6. Of zit het tussen de oren?

Ook dat kan een antwoord zijn. Veel meisjes en vrouwen lukt het niet om hun eigen lichaam objectief te beoordelen, en te waarderen. Hoeveel vrouwen zijn er niet obsessief bezig met diëten en sporten terwijl ze het helemaal niet zo nodig hebben? Soms zijn lichaam en geest niet in evenwicht. Ook dat kan een probleem zijn dat in dat geval vanuit een psycholoog oogpunt moet worden genaderd. Ook is dat geval is professionele hulp de enige aangewezen weg.

Voor elk probleem bestaat een oplossing.

En mocht het probleem overheersend zijn en constant een schaduw over je leven werpen, dan bestaat er voor elk probleem altijd nog professionele hulp, of dat nu in de vorm van een fitnessinstructeur, een diëtist of een arts is. Vermijd de ‘doe-het-zelf’-aanpak en strenge diëten. Ga verstandig en schematisch te werk, en wend je tot een expert als je het idee hebt dat je alleen niet verder komt.

