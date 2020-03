De kappers zijn er het er unaniem over eens: de middenlengte is dé favoriete haarlengte voor voorjaar en zomer 2020.

Bobkapsels, lobkapsels (lange bob kapsels), carré kapsels – noem de middenlengte hoe je het wilt -, het zijn deze kapsels die het komende seizoen domineren. Halflang haar is al jaren een hit, en dat geldt ook voor lente zomer 2020.

Volgens hair stylist Dora Roberti die we backstage bij de modeshows in Milaan ontmoetten, gaan we halflang haar in alle mogelijke varianten zien. Allereerst variëren de lengtes: van net onder het oor tot op de kaak of richting de schouders.

Daarnaast zien we verschillende haarcoupes: bot afgeknipte halflange kapsels, bob kapsels met zachte ronde vormen en halflange kapseltjes met pony. Wat we echter NIET zien – dit voegen wij eraan toe – zijn van achter opgeknipte carré kapsels of schuine carrés.

Ook qua haarstyling kan het letterlijk alle kanten op. Op de catwalks zagen we pony’s (met name choppy bangs), en verder zowel midden- als zijscheidingen.

‘De nieuwigheid voor lente zomer 2020,’ vertelt Dora Roberti, ‘is het wavy bobkapseltje.’ Halflange kapseltjes dus met wat nonchalante, levendige beweging, misschien zelfs wel met krullen. Een goed voorbeeld van zo’n wavy boblijntje is dat van het Russische model Alina Bolotina.

Alina loopt voor de grootste modehuizen. Haar kapseltje is zo schattig dat de modehuizen haar vaak als zodanig de catwalk opsturen. Het zou gewoon te zonde zijn om haar haar steil te maken of het strak om haar hoofd te stylen. Zo kon het gebeuren dat we Alina’s krullende bobje ontwaarden te midden van gelgladde kapsels met pijnlijke strakke vlechtjes op de catwalk van Max Mara…

Heb je zelf halflang (en steil) haar dan kan het een idee zijn om weer eens krulspelden of papillotten te zetten. Bekijk de kapselfoto’s maar eens!

