Modetrends lente zomer 2020. Een zwierige jurk met spijkerjack banaal? So what!

Een zwierige jurk met print met daarover een spijkerjack. Jarenlang hebben we deze combinatie niet meer gelegd. Toch maar weer eens doen! De modetrends voor lente en zomer 2020…

Elk seizoen zijn er wel een paar modecollecties waar ik hoteldebotel verliefd op word. Niet altijd zijn ze van hetzelfde modehuis. Voor lente zomer 2020 is Céline, pardon Celine (huidig creative director Hedi Slimane verwijderde het accent), één van mijn grote favorieten. De modecollectie staat geheel in het teken van de jaren ’70, één van de grootste modetrends voor dit seizoen, en is ontzettend draagbaar.

Modekenners, de echte puristen, zullen mijn enthousiasme voor het huidige Celine waarschijnlijk niet delen. Zij betreuren de ‘draagbare’ wending die Celine zonder accent onder Hedi Slimane heeft genomen. Ze missen de ‘tailoring’, het vakmanschap, de vrouwelijke lijnen, de beeldige schoenen (en er wordt wel beweerd dat het Bottega Veneta van designer Daniel Lee, die jarenlang bij Céline werkte, het nieuwe Céline is). Vanuit mode-historisch oogpunt zullen ze daar wel gelijk in hebben, maar juist het draagbare in de nieuwe Celine-collecties spreekt mij aan.

Spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen, charmante jurken met bloemen- en paisley fantasietjes en ceintuurtjes in de taille, lange dunne kettingen, lammy coats en gilets, klassieke blazertjes, witte gympen… Ik begrijp wel wat de puristen bedoelen, maar dit zijn wél items en outfits waar je zo in wegstapt, en waar je je goed in voelt. Vrouwelijk, trendy, jong!

Neem nu de combinatie van de fantasiejurk met spijkerjack en hoge suède laarzen. Niets nieuws onder de zon. Ik ben het helemaal met je eens. Maar wel draagbaar en vrouwelijk met een pittige touch, toch? Als je zo door het leven gaat, zie je er goed uit. En voel je je goed.

En dus zou ik zeggen (en ik ga het zelf ook doen): haal dat spijkerjack maar weer tevoorschijn en combineer het naar hartelust met al je bloemen- (of paisley)jurken, want daar gaan we er dit seizoen ook weer véél van zien!

Overigens lijkt Hedi Slimane zich niet zo bar veel van de kritiek uit de modewereld aan te trekken, want ook zijn collectie voor herfst winter 2020 2021 staat in het teken van de seventies, en is in dezelfde stijl als die van deze zomer!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE