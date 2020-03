Modetrends lente zomer 2020. Deze blazers zijn cool!

Toen ik jaren geleden mijn vaste kantoorbaan opgaf om als fashion editor te gaan werken, zwoer ik dat ik nooit meer een blazer zou dragen. Ik bracht al mijn pakken en blazers naar de tweedehandswinkel. Natuurlijk bleef ik niet trouw aan mijn voornemen. En dat geldt dit seizoen temeer. De blazers voor lente zomer 2020 zijn ronduit cool. Ze laten zich heel goed over jurken en op rokken dragen, en helpen ons zo stijlvol het tussenseizoen door!

Klassieke, vrij lange blazers

Als je de catwalkfoto’s erbij haalt, zie je dat de meeste modehuizen voor lente zomer 2020 vooral voor klassieke en vrij lange blazers met vaak een androgyne twist hebben gekozen. De snitten zijn vrij scherp en clean. Er zijn nog wel oversize modellen maar over het algemeen worden de blazers toch weer wat smaller (maar zeker niet ‘figure hugging’). Blazers met een enkele rij knopen hebben de voorkeur.

Donkerblauw en wit

Klassieke donkerblauwe en witte blazers zijn voor lente zomer 2020 heel populair. Ze doen het fantastisch over lange (bloemen)jurken maar ook op (lange) spijkerrokken en spijkerbroeken. Eén van mijn favoriete silhouetten voor lente zomer 2020 is dat van Céline: slim fit seventies spijkerbroeken met daarop een klassieke blazer (zie de ruitjesblazer met spijkerbroek verderop deze pagina).

Detail: een detail dat we dit seizoen veel terugzien, zijn gouden knopen. Een idee voor een snelle update van blazers die je nog hebt hangen :-)

Krijtstreep

Een andere klassieker is de krijtstreep. Het leuke is dat we ‘m niet formeel gaan dragen, maar juist op een heel relaxede manier. Een voorbeeld daarvan zagen we bij Ermanno Scervino. Daar werd een lichte krijtstreep gecombineerd met een witte blouse met zwarte stippen en een lichte spijkerbroek. Dit zijn combinaties die we zelf heel gemakkelijk kunnen maken.

Ruitjes

Alweer een klassieker: ruitjes! Blazers met klassieke, kleine Engelse ruitjes zijn dit seizoen erg gewild. Verrassing: we combineren ze met fantasieën: met strepen en bloemen. Dit werkt heel vernieuwend en brengt ook jou vast op nieuwe combinaties!

Paisleys

Een laatste motiefje dat we onder de aandacht willen brengen, is de paisleyprint. Ook die is weer in beeld, zij het op een heel bescheiden manier, vaak in vrij gedekte kleuren. Het leuke ervan is dat we ook deze print weer met andere fantasieën gaan combineren. Paisleys met ruitjes bijvoorbeeld! Zou jij daar ooit aan hebben gedacht?

Ribfluweel

Voor de liefhebbers van de jaren ’70 (waaronder ondergetekende!) signaleren we ook nog even de ribfluwelen blazer die we bij Fendi zagen!

Met andere woorden…

Met andere woorden: klassieke blazers in het wit, crème of donkerblauw zijn wéér ontzettend cool en je kunt ze nagenoeg overal op dragen. Hetzelfde geldt voor klassieke fantasieën als krijtstrepen en ruitjes. Daarnaast zien we paisleys, maar ook blazers met polka dots en zelfs blazers met lichtgekleurde luipaardprints. Al deze fantasieën (en ook de effen blazers natuurlijk) combineer je met andere fantasieën of met spijkergoed.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE