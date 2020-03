Thuiswerken? Houd het moreel hoog. Kleed je casual maar modieus!

Thuiswerken is zo gemakkelijk nog niet. Op het eerste gezicht lijkt het misschien fantastisch maar let op de valkuilen. Voor je het weet, zit je als een slons achter je computer (dit is zwaar overdreven, maar je begrijpt wat we bedoelen). Ons advies is: blijf vasthouden aan je ochtendroutine en kleed je casual maar mooi aan. Blijf plezier beleven aan de mode. Dat houdt het moreel hoog.

By the way… Wist jij dat er schrijvers zijn die, als de muze het even laat afweten, opstaan van hun schrijversstoel, een douche of uitgebreid bad nemen en hun mooiste kleren aantrekken om vervolgens geparfumeerd en schitterend uitgedost naar hun tekst terug te keren? Zij kennen de kracht van een goed gekozen outfit, ook al werken ze thuis, onzichtbaar voor iedereen, achter hun computertje. Een goede lichaamsverzorging en een mooie outfit geven energie, zelfverzekerdheid en kracht. Dit heeft niets met oppervlakkigheid of ijdelheid te maken. Het is een kwestie van eigenliefde en respect.

Casual maar trendy thuiswerken (volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020)

En dan nu een paar kledingadviezen voor thuiswerkers en voor iedereen die deze dagen aan huis gekluisterd is:

#1 Volg je gebruikelijke ochtendroutine: neem een douche, doe je haar en maak je op.

#2 Kleed je gemakkelijk maar stijlvol. Je bespaart op je reistijd naar je werk. Besteed die tijd aan het kiezen van een geschikte outfit.

#3 Kijk je kast na op de volgende it-items voor lente zomer 2020. Sommige dingen heb je vast nog wel liggen:

a. Blauw met wit gestreepte blouses.

b. Relaxede wijde broeken met aangerimpelde tailles.

c. Spijkerbroeken en spijkerblouses in dezelfde kleur (double denim is de trend).

d. Kledingstukken met bloemenprints.

e. Romantische blouses (die doen het supergoed in video conferenties). Is het nog te koud voor een bloesje, draag er dan een coltruitje onder.

f. Beige op beige, crèmewit op crèmewit, tabak op tabak, maar ook blauw op blauw. Monochroom (van top tot teen in dezelfde kleur) is de trend, en dat moet ook met je huidige garderobe heel goed haalbaar zijn.

g. En oh… wat jammer dat juist joggingpakken, hoodies en sportswear als daywear uit de mode, of op z’n minst op z’n retour zijn. Of misschien ook niet. Want juist met een mooie outfit houd je de moed erin!

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je je goed voelt (de huidige situatie is al bizar genoeg). Kleed je mooi, voel je zeker van jezelf, én zorg ervoor dat je voeten goed warm zijn. Een paar trendy pantoffels kunnen geen kwaad. Niemand die ze ziet maar ondertussen zorgen ze voor een feel good feeling en zorg jij goed voor jezelf (want niemand wil op dit moment kou vatten).

Take care! xxx

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE