Make-up trends lente zomer 2020. Roze oogschaduw en gekleurde eyeliner

Update je make-up look met kleur en een exotisch accentje volgens de allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2020. Deze look is eenvoudig en supercool!

Hoe gemakkelijk is het om qua make-up in een soort routine te vallen. Elke dag hetzelfde lookje. Je wordt er niet blij van. Gelukkig is er nog zoiets als make-up trends. Niet om zomaar na te doen, maar wel om je door te laten inspireren. Vooral als het weer dan toch eindelijk een beetje mooi(er) wordt, is het leuk om ook je make-up look te boosten.

Voor vandaag hebben we een heel eenvoudige make-up look met een exotisch accentje voor je. De afgelopen jaren lieten de make-up trends al veel kleur zien. In deze maquillage voor de modeshow van Antonio Marras in Milaan zie je daar een soort verfijning van. Het is niet meer een grote streep blauw of groen over je oogleden; de make-up trends voor lente zomer 2020 laten vooral ook meer verfijnde details in opvallende kleurstellingen zien. Bekijk het video interview met top make-up artist Tom Pecheux maar eens. Tom creëerde deze look samen met het team van MAC.

Volgens ons is deze exotisch moderne make-up look ontzettend leuk voor een feestje of gewoon voor overdag. Het is een opvallende maar niet overdreven look die eigenlijk iedereen goed kan hebben. Trek wel even wat tijd uit om er goed voor te gaan zitten. De look is eenvoudig maar zet ‘m wel nauwkeurig neer.

Je gaat als volgt te werk:

#1 Breng een zachte bleekroze oogschaduw op je oogleden aan. Tom Pecheux trok de oogschaduw via de slapen door naar de haarlijn. Dit is misschien een beetje teveel van het goede. Je kunt je beperken tot het bewegende gedeelte van je oogleden of de roze kleur doortrekken tot aan je wenkbrauwen. Gebruik een grote kwast zodat je de kleur goed kunt vervagen.

#2 Trek dan een zeegroen lijntje langs je bovenste wimpers. De visagisten backstage gebruikten een eyeliner gel en een kwastje.

#3 Vervolgens teken je een rood lijntje onder je oog. Laat het lijntje op ongeveer eenderde van je onderste wimperrand beginnen en trek het lijntje in een opwaartse beweging omhoog richting je buitenste ooghoek en slapen (zie de foto’s). Het rode lijntje haakt aan bij de Japanse invloeden in de modecollectie van Antonio Marras.

#4 Maak je lippen op met een bleekroze lippenstift.

#5 De rest van je make-up houd je heel natuurlijk.

Voilà!

TRENDYSTYLE