Regenboogkleurtjes, candy kleurtjes, negative space, french manicures… Gooi het allemaal op een grote hoop en je hebt de nagellaktrends voor lente zomer 2020. We keken de kunst af van de influencers, fashionista’s en it-girls bij de modeweken.

French manicure in kleur

Het klassieke witte randje van de French manicure krijgt steeds vaker een ander kleurtje. Frenchies in het rood, blauw, geel of groen zijn hot! Ook worden de lijntjes vaak breder. Dit komt ook doordat de nagelvormen langer en puntiger worden.

Verder komen we allerlei varianten op het thema tegen. Zo zagen we onder de fashionista’s een Frenchie waarbij het witte randje was doorkruist met veegjes regenboog in het rood, geel en blauw.

Negative space

Heel populair is ook het ‘negative space’ principe waarbij delen van de nagels ‘nude’ blijven en als het ware worden geïncorporeerd door kleurtjes. Golfbewegingen in verschillende kleuren zijn op dit moment hot. We zagen ze zowel onder het modepubliek alsook onder de nail artists backstage bij de modeshows. Daarmee bedoelen we dat de nail stylists EIGEN nagels op die manier hadden gelakt (en dus niet die van de modellen). Dat zegt echt heel wat!

Metallic basis

Veel nail art voor lente zomer 2020 neemt de natuurlijke nagel als basis (zie de French manicure en de negative space). Maar heel mooi is het ook als je een metallic basis neemt. Metallic met gekleurde balletjes bijvoorbeeld is supercool, vooral als je de kleuren afstemt op je outfit!

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met de nagellak kleurtjes die je nog thuis hebt.

